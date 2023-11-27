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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية تعكس ثقافة ووعي الشعب المصري

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانت

استعرض اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، خلال  اجتماع موسع الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد ، و المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

جاء ذلك  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم  و رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد و مديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

استمع محافظ بورسعيد للأعمال التنسيقية بين جهات التعليم و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية،  وإمدادها بكافة المستلزمات التى تضمن سير و انتظام العملية الانتخابية بهدوء و يسر ، موجها كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية.

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 أكد محافظ بورسعيد على أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية،  تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ،  فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية،  مشيرا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن،  ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

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