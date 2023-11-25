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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حجازي يطالب قيادات التعليم ببورسعيد بضرورة تسلم مدرسي مسابقة 30 ألف معلم لوظائفهم

وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم يجتمع بقيادات بورسعيد

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء عادل الغضبان اليوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بمحافظة بورسعيد ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العام الدراسى.

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جاء ذلك بحضور هالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعلى الألفي نقيب المعلمين بمحافظة بورسعيد ، وعماد علام مستشار المحافظة للتعليم.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي بالحاضرين من قيادات التعليم بالمحافظة، مثمنا جهودهم فى ضبط وانتظام العام الدراسى الجديد، والالتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور وزارة التربية والتعليم ومسئوليتها عن تنشئة الأجيال

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وأشاد الوزير بجهود المديرية فى تفعيل المبادرات، وإطلاق مبادرة "رفقاء السعادة" لذوى الهمم عام ٢٠٢٢ والتى حرصت المحافظة على أن تكون من أوائل المحافظات على تفعيلها، موجها الشكر والتقدير للواء المحافظ على اهتمامه ومتابعته للعملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، مستعرضا نتائج البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه تحت عنوان "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" والذي استهدف مديرى المدارس، والمعلمين والإخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، موجها بالتنفيذ والتطبيق لما تم التدريب عليه، والتوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، بصفة عامة، وداخل بورسعيد بصفة خاصة.

ووجه الوزير قيادات التعليم بالمحافظة بضرورة استلام المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ ألف معلم" بالمحافظة العمل، خلال الأسبوع الجاري بعد استيفاء كافة الاجراءات، والذي يبلغ عددهم في المحافظة ٥١٤ معلما.

كما وجه الوزير مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة  بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود .

كما وجه الوزير أيضا بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدا على أهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب   بمختلف مدارس المحافظة وتوفير نسخة للطلاب ؛للرجوع إليها، والاستعانة بها وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى، مضيفا أن الوزارة قامت بإعداد بنوك أسئلة مفتوحة تساعد الطلاب على تقييم تحصيلهم الدراسي.

وأشار الوزير إلى ضرورة الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"،  والتى تضم أكثر المعلمين تميزا، والإعلان عن جداول فترات البث على قنوات "مدرستنا".

واستعرض الوزير آليات تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها.

كما شدد الوزير على تطبيق لائحة النظام والانضباط المدرسى لأهميتها في تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدارس، وتحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرًا إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية.

كما شدد الدكتور رضا حجازى على مواصلة تفعيل حصر الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وتفعيل الغياب الإلكتروني.

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالطلاب في الصفوف الأولى، ومتابعة أدائهم في القراءة لضمان التحصيل الجيد في جميع المواد الأخرى، مؤكدًا على أن معالجة نقاط الضعف تكون بالبحث عن نقاط القوة لدى الطلاب ودعمها وتعزيزها.

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بجهود مديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التربية والتعليم لمسئوليتها عن تنشئة الأجيال، مشيرا إلى أن المدرسة هي الأساس فهي التي تشكل وجدان المواطن المصري، لذلك تتعاون المحافظة وتتشاور دائمًا مع الوزارة للعمل من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائها الطلاب.

كما أشاد محافظ بورسعيد بالمعلمين في محافظة بورسعيد واصفًا إياهم بأنهم على أعلى مستوى ويتحملون المسئولية.

ومن جانبها، استعرضت هالة عبد السلام مديرة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، جهود المديرية فى منظومة التعليم، حيث أوضحت أنه تم تطبيق نظام البابل شيت خلال العام الدراسى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ فى الفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادى، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام فى العام الدراسى الحالى على جميع الصفوف للمرحلة الإعدادية.

وأشارت إلى أنه تم تدشين أول بنك أسئلة الكترونى على مستوى المحافظة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، بحضور محافظ بورسعيد، ويضم البنك آلاف الأسئلة للمرحلة الإعدادية كتجربة أولى.

وأكدت مديرة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أن تعليم بورسعيد يولى اهتماما بذوى الهمم ورعاية كاملة، فقد تم إطلاق مبادرة "رفقاء السعادة" خلال عام ٢٠٢٢ ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من معارض التعلم النشط لقياس مخرجات التعلم لدى الطلاب.

وأوضحت أن المديرية قامت بإطلاق معرض لانجازات الدولة المصرية، بدعم كامل من محافظ بورسعيد وشاركت فيه كافة المدارس بأعمال ومجسمات تمثل كافة إنجازات الدولة المصرية، وخاصة بمدينة بورسعيد.

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