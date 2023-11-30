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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنمية سياحية.. انطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور في نسخته الثانية|شاهد

30 صورة ترصد إنطلاق
30 صورة ترصد إنطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة

شهد  اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، مؤتمر انطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور المهاجرة Birdsaid 2023  في نسخته الثانية والمقام بمنتجع هلنان السياحي بمدينة بورفؤاد، وذلك تحت رعاية  اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزارة السياحة والآثار مُمثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية.

30 صورة ترصد إنطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور في نسخته الثاني

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جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والخبير السياحي عنان الجلالي رئيس مجلس إدارة مجموعة هلنان العالمية للفنادق و محمد سلامة رئيس قطاع المكاتب السياحية، والمستشار محمد هاني رئيس الجمعية المصرية للمصورين، و الدكتور شريف بهاء الدين رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والدكتورة شيماء طه رئيس المكتب الفني لقطاع المحميات، و علا نصر مدير عام مكتب وزارة السياحة والاّثار بمحافظة بورسعيد، ونجلاء عبد الكريم مدير عام مكتب هيئة تنشيط السياحة بمحافظة بورسعيد.
 بالإضافة إلى عدد كبير من المصورين المصريين والأجانب، والذين حرصوا علي المشاركة في النسخة الثانية من فاعليات تصوير ومراقبة الطيور، وسوف يقومون خلال الأيام القادمة بتصوير الطيور في كافة المحميات بـ محافظة بورسعيد.
 

30 صورة ترصد إنطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور في نسخته الثاني

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IMG-20231130-WA0078
IMG-20231130-WA0080
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IMG-20231130-WA0076
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IMG-20231130-WA0073
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IMG-20231130-WA0067
IMG-20231130-WA0068
IMG-20231130-WA0068
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وخلال كلمته، استنكر اللواء محمد عامر رئيس مدينة بور فؤاد ما حدث من سرقة لـ 60 طائرًا فلامنجو قبل ساعات، وأكد أنه تم إحباط المحاولة، وتمت إعادة الطيور إلي حياتها البيئية من جديد بمحمية مدينة بور فؤاد، مؤكدًا أن المدينة تتمتع بموقع يجعلها واحدة من أهم المناطق السياحية، ويضيف لها مهرجان الطيور ثقلاً كبيراً.
كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد أيضاً ، أن المهرجان يهدف إلى الترويج للسياحة البيئية بمحافظة بورسعيد وخاصة سياحة مراقبة ومشاهدة وتصوير الطيور كأحد أنواع السياحة البيئية العالمية والتى تلقى إقبالا كبيرا من محبى الطبيعة و المصورين على مستوى مصر والعالم حيث ان مصر تعد ثانى أهم مسار لهجرة الطيور عالمياً.
فيما أوضح الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس رئيس جامعة بورسعيد أن مشاركته بالمؤتمر الذي أعلن خلاله انطلاق فاعليات تصوير ومراقبة الطيور جاء من أجل التأكيد علي تعاون الجامعة مع كافة الفاعليات التي تشهدها المحافظة.

30 صورة ترصد إنطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور في نسخته الثاني

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IMG-20231130-WA0053
IMG-20231130-WA0062
IMG-20231130-WA0062
IMG-20231130-WA0058
IMG-20231130-WA0058
IMG-20231130-WA0054
IMG-20231130-WA0054
IMG-20231130-WA0051
IMG-20231130-WA0051
IMG-20231130-WA0046
IMG-20231130-WA0046
IMG-20231130-WA0045
IMG-20231130-WA0045
IMG-20231130-WA0043
IMG-20231130-WA0043
IMG-20231130-WA0037
IMG-20231130-WA0037
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وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن الجامعة شاركت عن طريق معرض يضم عددًا من صور الطيور والتي التقطها طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار  محمد سلامة رئيس قطاع المكاتب السياحية إلى أن مشاركة هيئة تنشيط السياحة في فعاليات هذا الحدث تأتي في إطار حرصها على الترويج للمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري حيث يهدف هذا الحدث إلى استحداث منتجات سياحية جديدة خاصة بمحافظة بورسعيد ومصر بصفة عامة، بالإضافة إلى نشر الوعي بمراقبة وتصوير الأنواع النادرة من الطيور المهاجرة والتي تعتبر محافظة بورسعيد من المحطات الرئيسية لها على المسار الدولي العالمي لهجرة الطيور من أوروبا لأفريقيا والعكس وذلك لما تتمتع به المحافظة من تواجد الكثير من أنواع الطيور النادرة ببحيرتي المنزلة والفلامينجو بمدينة بورفؤاد.
وفي سياق متصل أكد المستشار محمد هاني رئيس جمعية مصوري الحياة البرية، أن هجرة الطيور الخريفية باتت جزء كبير من الملف السياحي لمحافظة بورسعيد، وطالب بالحفاظ علي البيئة التي يعيش بها الطيور، وذلك من أجل اهتمام بتلك الهواية، وطالب بضرورة تجريم أي فعل قد يؤثر علي الحياة البرية للطيور.
ويُقام المهرجان هذا العام بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 30 الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من الجهات من بينها الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ومحمية أشتوم الجميل. 

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جدير بالذكر،  أن هذا الحدث يأتي في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism  والتي تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.
وتعد فعاليات تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية. 

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