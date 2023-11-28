بـ40 مليون جنيه.. خطة شاملة لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بزهور بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان تنفيذ خطة تطوير شاملة للمرة الأولى من نوعها في البنية التحتية بحي الزهور، وذلك على غرار تطوير المناطق السكنية بحي الضواحي، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية بنشر معداتها وأدواتها و العمل وفق خطة زمنية محددة لإنجاز أعمال التطوير التي تمثل نقلة حضارية لحي الزهور.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحداث نقلة حضارية في المدن المصرية، من خلال إقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وتماشيا مع خطة الدولة المصرية نحو جعل بورسعيد قاطرة للتنمية وإحدى المدن النموذجية، كان ملف تطوير الأحياء السكنية الأكثر كثافة أهم اولويات المرحلة الراهنة.

قطار التطوير يصل شباب المدينة

ووصل قطار التطوير لمنطقة شباب المدينة بحي الزهور حيث تم تطوير ورفع كفاءة المنطقة، ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها ، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور، حيث شمل التطوير وضع الأسفلت ورصف الطرق الداخلية وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ورصف الشوارع الداخلية بمنطقة شباب المدينة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء.

وأكد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا، مشيرا إلى أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ، فضلا عن إزالة كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري، بمنطقة شباب المدينة بنطاق حي الزهور، و منع تواجد الاشغالات والمخالفات مرة أخرى، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد

منطقة قبضايا بحي الزهور

وشهدت منطقة قبضايا بحي الزهور للمرة الأولى من نوعها خطة تطوير شاملة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المنطقة، حيث شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة، رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وطلاء واجهات العمارات السكنية بلون موحد، وتطوير شبكات الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة ووضع الانترلوك و شبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الاضاءة ، كما ضمت أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع و الإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة قبضايا تعد أحدث منطقة تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الزهور، لافتاً إلى أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات.

وأشار محافظ بورسعيد أنه يتم تطوير عدد من الطرق بحي الزهور بالتوازي، لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بحي الزهور والذي يعد أكثر الاحياء كثافة سكنية .

للمرة الأولى من نوعها زهور بورسعيد يشهد خطة شاملة لتطوير البنية التحتية IMG-20231128-WA0038 IMG-20231128-WA0033 IMG-20231128-WA0027 IMG-20231128-WA0028 IMG-20231128-WA0026 IMG-20231128-WA0029 IMG-20231128-WA0031 IMG-20231128-WA0032 IMG-20231128-WA0024 IMG-20231128-WA0025

منطقة على بن أبي طالب بالزهور

وانطلاقا من قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالمناطق السكنية القديمة، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للأهالي بهذه المناطق، تشهد منطقة على بن أبي طالب خطة تطوير البنية التحتية وجاري استمرار العمل في انشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة علي بن أبي طالب وكذلك ربط المنازل علي الشبكة الجديدة وذلك لانهاء مشاكل الصرف الصحي بهذة المنطقة، و في إطار أعمال تطوير المنطقة بالكامل، من المقرر أن يتم تطوير مناطق خالد بن الوليد - عمر بن الخطاب -عثمان بن عفان تباعا. للمرة الاولى من نوعها

وأشار محافظ بورسعيد الى أن أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بمنطقة علي بن ابي طالب بلغت التكلفة التقديرية للمشروع ٤٠ مليون جنيه، و من المتوقع إنهاء الاعمال قريبا

تطوير شارع ٢٣ يوليو

باعتباره أحد المحاور الهامة والذي يمر خلال عدة أحياء، تم تطوير محور ٢٣ يوليو، وبدأت أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع ٢٣ يوليو بداية من حدود منفذ الجميل القديم بجوار نادي العاملين بالمحافظة، وصولا إلى استاذ النادي المصري بطول ٢ كيلو و٦٠٠ متر، وأشار محافظ بورسعيد أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير شارع ٢٣ يوليو، تأتي بطول كيلو و٣٠٠ متر، وصولا إلى شارع عبد الهادي الحديدي.

وشملت الأعمال توسعة وتجميل الطريق، وإقامة بلدورات وأعمال إنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة و كابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة، فضلا عن اعادة صياغة وتحديد الجزيرة في منتصف الطريق بالكامل بما يتناسب مع التوسعات المرورية المتوقعة، مع إقامة عدد ٣ حارات مرورية يمينا ويسارا، وذلك بالتوازي مع طول الطريق بالكامل، وتتم الٱعمال تحت اشراف منطقة تعمير بورسعيد.

للمرة الأولى من نوعها زهور بورسعيد يشهد خطة شاملة لتطوير البنية التحتية IMG-20231128-WA0049 IMG-20231128-WA0042 IMG-20231128-WA0040 IMG-20231128-WA0050 IMG-20231128-WA0037 IMG-20231128-WA0046 IMG-20231128-WA0051 IMG-20231128-WA0039 IMG-20231128-WA0041 IMG-20231128-WA0043

أعمال التطوير و رفع كفاءة ورصف الطريق وزيادة معدلات المسطحات الخضراء بامتداد الطرق ،هدفت لتحقيق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، من خلال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة معدلات الإضاءة، وإنشاء بالوعات للأمطار وإعادة تخطيط الشارع، وتأتي أعمال التطوير في إطار الخطة الشاملة لتطوير شوارع وميادين حى الزهور تماشياً مع كافة أحياء المحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد الى أن حى الزهور يشهد الآن خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، على غرار كافة أحياء بورسعيد، حيث تحقق بورسعيد حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات.