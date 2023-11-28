استعدادات مكثفة بـ بورسعيد لسرعة تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان الأجهزة التنفيذية المعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسر في إطار استعدادات بورسعيد النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

استعدادات مكثفة بجميع أحياء بورسعيد لسرعة تجهيز المقار الانتخابية IMG-20231128-WA0021 IMG-20231128-WA0022 IMG-20231128-WA0023 IMG-20231128-WA0016 IMG-20231128-WA0017 IMG-20231128-WA0015 IMG-20231128-WA0019 IMG-20231128-WA0018 IMG-20231128-WA0020 IMG-20231128-WA0013 IMG-20231128-WA0012 IMG-20231128-WA0014

و في حي الضواحي، قامت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بتفقد عدد من مقرات اللجان الانتخابية داخل عدد من المدارس الواقعة بنطاق الحى وذلك للوقوف على جاهزيتها وإزالة أي عقبات استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية.

حيث قامت بتفقد المقرات داخل مدرسة الشهيد ابراهيم على محمد السيد والشهيد كريم العايق وجمال عبد الناصر الإعدادية بنات ومدرسة التوكيلات الملاحية و مدرسة أحد الابتدائية ومعهد القابوطى الأزهرى حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات في 8 مقر انتخابي داخل نطاق الحى، كما تواصل الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى استعداداتها المكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية الواقعة داخل نطاق حى الضواحى والبالغ عددها 8 مقار انتخابية ، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

وفي حي الزهور، تابع فوزى الوالى رئيس حى الزهور الأعمال المتواصلة التي تتم بنطاق حى الزهور وذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، حيث تابع أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار والنخيل وقص الحشائش والهيش التى تتم بالمرور تباعا بمدرسة صفية زغلول المقام بها لجان انتخابية بنطاق حى الزهور كما تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بالحى للمرور تباعا بكافة المدارس التى ستشهد لجان انتخابية وعمل اللازم كل فى تخصصه للوصول لأعلى مستوى جاهزية للجان بالمدارس .

و تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد ومن خلال لجنة متابعة تجهيز المقار الانتخابية برئاسة لمياء الجيار رئيس حي المناخ تتواصل أعمال تجهيز مدرسة القناة الثانوية للبنين -أحد المقار الانتخابية بالحي- إستعدادا لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة كما يتم تجهيز جميع اللجان من الداخل والخارج على أعلى مستوى وفي أقرب وقت، بداية من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول ، ومرورا بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس ، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وشفط وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلي ذلك من أعمال.

كما تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بنطاق الحي حيث قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة العامة مروراً علي مدرسة قاسم امين والمعهد الازهري و بورسعيد الاعداديه بنين وبنات بالوردية الصباحية بالحي ، في اطار استعدادات استقبال الانتخابات الرئاسية .

و داخل حي الشرق ، واصلت الأجهزة التنفيذية بقيادة محمد فواز رئيس الحي المرور بالمقار الانتخابية الواقعة بنطاق الحى لرصد الاعطال في أعمدة الإضاءة العامة لإصلاحها وعمل الصيانة اللازمة داخل وخارج المدارس مقار اللجان الانتخابية .

وقام فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإضاءة العامة، ويواصل فريق العمل الميدانى بإدارة الكهرباء بالحى المرور يوميا بالمدارس (المقار الانتخابية ) لصيانة أعمدة الإضاءة العامة داخل وخارج اللجان لسرعة تجهيز اللجان على أكمل وجه .