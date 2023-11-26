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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه القناة: الانتهاء من توصيل المرافق لمستشفى القنطرة شرق

صدى البلد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من جميع أعمال توصيل جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمستشفى القنطرة شرق، والتى تدخل ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحى الشامل، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة على أعلى مستوى للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم توصيل خدمة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي فوراً لجميع الوحدات والمراكز والمستشفيات التي يتم الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التابعة لقطاع الصحة استعدادا لضمها لمنظومة الرعاية الصحية.

وقال إنه تم الانتهاء من جميع أعمل توصيل الشبكات لجميع المنشآت التي تم تسليمها لهيئة الرعاية الصحية في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة: “مستمرون في رفع حالة الطوارئ بمحافظات السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد، استعدادا لمواجهة أي أحداث طارئة من أمطار أو سيول ومواجهة موجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك نظرا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة”.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفة مستمرة مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة، منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق والإدارات في كل قطاعات الشركة، والتشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات.

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كما شدد اللواء عبد الحميد عصمت، على مديرى المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في إقليم القناة.

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