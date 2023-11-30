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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل الباخرة BOLETTE

ميناء بورسعيد السياحى
ميناء بورسعيد السياحى يستقبل الباخرة السياحية BOLETTE

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم السفينة السياحية BOLETTE  القادمة من ميناء الإسكندرية.

 

وذلك ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها جنسيات مختلفة أكثرهم بريطانيون ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

و من المقرر أن تغادر السفينة بورسعيد متجهة لميناء شرم الشيخ  ، و سيتم عمل جولات حرة ببورسعيد لأفراد الطاقم وبعض الركاب .

ميناء بورسعيد السياحى يستقبل الباخرة السياحية BOLETTE

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وتحمل الباخرة السياحية BOLETTE جنسية « باهامس»  بطول 238 م و عرض 32 م وغاطس 7,20م و حمولة كلية 62735،

وأعدت محافظة بورسعيد برنامج ترفيهية للسياح و عدد من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحين ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الاخري.

وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء  وتراكيها على الرصيف  واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة .

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و كان ميناء بورسعيد السياحي قد استقبل فى الأيام الماضية عدد من السفن السياحية العملاقة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

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