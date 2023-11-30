محافظ بورسعيد يناقش مقترحات تطوير شارع عزمي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.، اجتماعا، لمناقشة واستعراض عددا من المقترحات الخاصة بأعمال تطوير شارع عزمي الذي يعد محور الخروج والدخول من والي ميناء بورسعيد الغربي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشه مدير مديرية الإسكان والمهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد ومديري التخطيط العمراني والمشروعات و منطقة بورسعيد لجهاز التعمير.

ووجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة ، للبدء في أعمال التطوير ، نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام و التيسير على المواطنين في المقام الأول ، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

وأوضح المحافظ، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق تماشيا مع خطة التنمية المستدامة في كافة الاتجاهات، لافتا ان تطوير شارع عزمي سوف يحقق السيولة المرورية في المنطقة، موجها بتذليل كافة العقبات بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا .