تموين بورسعيد: استمرار ضخ كميات وفيرة من السكر والأرز والزيت بالمجمعات

أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على إستمرار توفير السلع الأساسية من السكر وزيت وأرز و ومكرونة والشاى - وكذا طرح المنتجات الغذائية كالدواجن المجمدة واللحوم المستورده وايضا غير الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية والتي تستهدف رفع العبء عن المواطنين .

وأضاف وكيل تموين بورسعيد ان المنتجات بأسعار مخفضة للقضاء على جشع التجار بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



وأكمل عوض إن مديرية تموين بورسعيد اتخذت كافة التدابير الخاصة بصرف المقررات التموينية المدعمة عن شهر ديسمر وكذا عدد 32 سلعة مدرجة على قائمة صرف السلع التموينية منها السكر والزيت والأرز والدقيق والمكرونة والعدس وغيرها وذلك لـ 477 ألف مستفيد من أصحاب البطاقات التموينية من خــــلال 113 بدالا تموينيا ومشروع جمعيتى الخاصة ببيع السلع التموينية وكذا من خلال 7 فروع تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة.

وشدد وكيل تموين بورسعيد على توافر كافة المقررات التموينية الإستراتيجية وخاصةً السكر والزيت ألخ - الخاصة بمنظومة الصرف على البطاقات التموينية الذكية بالمجمعات.

تموين بورسعيد إستمرار ضخ كميات وفيرة من السكر والأرز والزيت بالمجمعات FB_IMG_1701335723286 FB_IMG_1701335720783 FB_IMG_1701335718523 FB_IMG_1701335716015 FB_IMG_1701335710100 FB_IMG_1701335707181

وفى سياق متصل واصلت الأجهزة التنفيذية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، حيث تواجدت منافذ ( السيارات) المتحركة التي أقامتها محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد، للتيسير على المواطنين و فتح منافذ متعددة لشراء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ،لبيع السلع الغذائية (الارز وزيت الطعام) لتلبي احتياجات المواطنين.

وشهدت المنافذ المتنقلة بأحياء بورسعيد، اقبالا كثيفا من المواطنين لشراء السلع، ويأتى ذلك في إطار جهود المحافظة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة، وتتضمن مبادرة تخفيض الأسعار بيع كيلو اللحوم ب200جنيه ،كيلو السكر ب27جنيها ،وعبوة الزيت ب٤٥جنيها، ،وسعر الأرز 1 كيلوجرام 21 جنيها، بالإضافة إلى مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% .

