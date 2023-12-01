دعما للمرشح الرئاسي السيسى .. مؤتمر جماهيرى لحماة الوطن فى بورسعيد| صور

عقد حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة ، مؤتمرًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ولفيف من قيادات الحزب وأعضاؤه وعدد من الشخصيات العامة من بينهم الفنان كامل ابو ريه

شارك في المؤتمر كل من اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري ومحافظ الأقصر الأسبق ،ومعالي الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، النائب فايز أبو حرب، وعدد كبير من القوى السياسية والقيادات الشعبية بالمحافظة.



بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد، بالسلام الجمهوري،ثم ايات من الذكر الحكيم تم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعرض الفيلم أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال 9 سنوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الفنان كمال أبو رية يستعرض إنجازات الدولة المصرية



وخلال ظهوره مع عدد من الأطفال حاملين الأعلام المصرية بعد أداء استعراض غنائي بعنوان "مستقبلنا معاك"



رصد الفنان المصري كمال أبو رية إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة القطاعات ومن أهمها الصحة والتعليم



وأكد الفنان كامل أبو رية، ، أن الصحة تم فيها بناء مستشفيات جديدة وتطوير قديمة، وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك التعليم من بناء مدارس جديدة، وكذلك مشروع حياة كريمة وغيرها.

المهندس محمد سلامة : لنا الشرف بأن حزب حماة الوطن اول من أعلن دعمه وتأييده الرئيس السيسي



فيما قال المهندس محمد سلامة، أمين عام حزب حماة الوطن بأمانة بورسعيد أن ما حدث على أرض مصر في السنوات الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس؛ إذ جرى بناء 1.9 مليون وحدة سكنية، وشبكة قومية للطرق لم تنفذ من قبل، وتنويع مصادر التسليح ولم تصبح مصر أسيرة لجهة وحيدة في التسليح، وكل وكالات الأنباء العالمية حينما تتحدث عن فلسطين تذكر مصر، لافتا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تقدم كل ما لديها من أجل المواطن المصري، والآن تحتاج الدولة للتكاتف والتعاون من أجل الحفاظ على الأمن القومي.

وأشار إلى أن يتشرف انه ينتمي الي حزب حماة الوطن والذي كان أول حزب سياسي أعلن دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

سمير فرج: بورسعيد منبع أرض الوطنية.. السيسى رجل المرحلة



قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن بورسعيد تعد منبعًا لأرض الوطنية، ,واضاف إنه يجب أن نقف مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كونه رجل المرحلة، وأكد بكلمته،، على أن الوقوف مع الرئيس السيسي يأتي لاستكمال الاستثمارات والتنمية، وتأمين الوطن كون أن القوة العسكرية التي يهتم بها الرئيس تحمي التنمية والوطن والشعب.



‎وأعرب عن ثقته في أبناء المدينة الباسلة في أن تكون بورسعيد أعلى نسبة تصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية .



أمين القبائل العربية: نقف خلف الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال المشروعات القومية

وقال النائب فايز أبو حرب أمين القبائل العربية والعائلات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من انقذ مصر من براثن الإرهاب الخسيس الذى توغل داخل مصر مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قضى على الإرهاب سواء في الداخل أو الخارج وعبر بمصر إلى بر الأمان وكان هناك ايادى تحارب الإرهاب وايادى أخرى تبنى وتعمر فى أنحاء الجمهورية نحن أبناء سيناء ومحافظات القناة قد هجرنا من محافظاتنا ومن بيوتنا عام 1967والآن نرى الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح على أراضيها مشروعات قومية.



وأكد النائب فايز أبو حرب أن الرئيس قال سيناء خط أحمر وأن بصفتى نائب عن سيناء نؤيد الرئيس فى كل قرارته ولا تهجير اهل فلسطين ومصر تقدم كل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقال نحن خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال المشروعات القومية والتنمية وهناك مشروعات شاهدة على إنجازات الرئيس فى سيناء ومحافظات القناة منها مدينة الإسماعيلية الجديدة والانفاق أسفل قناة السويس والكبارى العائمة لعبور قناة السويس بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية الأخرى.



ودعا النائب أهالى بورسعيد إلى ضرورة الخروج إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية.



رئيس جامعة بورسعيد الرئيس السيسي يشدد على الإهتمام بالشباب

وفي كلمته أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويُصدر دائما توجيهات لرؤساء الجامعات باستمرار العمل والجهد من أجل استكمال مسيرة التطوير.

وأشار أن عدد الجامعات المصرية وصل في عهد الرئيس السيسي إلي 92 جامعة، مشيرًا أن مصر بهذا العدد تقترب من المعدل العالمي للجامعات، وأوضح أن الدولة لم تتأخر عن دعم جامعة بورسعيد وبلغت الموازنة خلال عامين 3 مليارات جنيها، مؤكدا أن هذا المبلغ الكبير تم انفاقه من أجل تحسين العملية التعليمية.



وأوضح أنه أصبح هناك جامعة بشرق محافظة بورسعيد بتكلفة تخطت الـ 4.5 مليار جنيها، مؤكدا أنه إنفاق حكومي كبير علي محافظة بمساحة بورسعيد الجغرافية، مؤكدًا أن هذه الأرقام الكبيرة تُبشر بمستقبل أفضل لطلاب مصر وبورسعيد، وتجعلهم قادرون علي الدخول في سوق العمل، موضحا أن الرئيس السيسي كلما التقي بروساء الجامعات أكد علي الإهتمام بالشباب.

وتحدث رئيس الجامعة عن ملف بناء الإنسان والذي من أهم خطواته بناء شباب واعي ومثقف، مؤكدًا أن ذلك لا يأتي من بناء الكليات وتطوير التعليم فحسب، وانما يأتي من بناء الفكر وبناء المعارف والمهام والسلوكيات، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة كشفت المخاطر التي تحاك لمصر، ومشيرا أن نهوض مصر من إرادة شبابها.

حماة وطن يحشد أعضاءه فى بورسعيد لإعلان دعم الرئيس السيسي IMG-20231201-WA0092 IMG-20231201-WA0089 IMG-20231201-WA0093 IMG-20231201-WA0088 IMG-20231201-WA0094 IMG-20231201-WA0096 IMG-20231201-WA0091 IMG-20231201-WA0090 IMG-20231201-WA0078 IMG-20231201-WA0076 IMG-20231201-WA0077 IMG-20231201-WA0075 IMG-20231201-WA0085 IMG-20231201-WA0087 IMG-20231201-WA0084 IMG-20231201-WA0082 IMG-20231201-WA0083 IMG-20231201-WA0086 IMG-20231201-WA0067 IMG-20231201-WA0066 IMG-20231201-WA0074 IMG-20231201-WA0069 IMG-20231201-WA0070 IMG-20231201-WA0068 IMG-20231201-WA0062 IMG-20231201-WA0072 IMG-20231201-WA0071 IMG-20231201-WA0095 IMG-20231201-WA0063 IMG-20231201-WA0065

وطالب الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد الشباب بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية، والنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لانتخاب قيادة سياسية واعدة وقوية وقادرة علي حماية مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية.

برلماني يستعرض دور الرئيس السيسي في الحفاظ على الأمن القومي



وفي كلمته قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اننى سعيد جدا بتواجدى فى محافظة بورسعيد فى مؤتمر حاشد لحزب حماة الوطن لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.



واستعرض دور الرئيس عبدالفتاح السيسي فى عام 2011 ودوره ايضا اثناء توليه وزارة الحربية، موضحا أن الرئيس السيسي كان يعمل من أجل مصر والشعب المصرى وأخذ على عاتقه ضرورة تسليح الجيش المصرى بأحدث الأسلحة المتطورة.



وأكد أن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت مصر العديد من الإنجازات الواضحة للجميع والمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف أن الحزب كثف جهود كوادره من أجل ضمان أكبر مشاركة من المصريين بالخارج في الاستحقاق الدستوري القادم والذي سوف يجري من غدا الجمعة 1ديسمبر وحتى 3 ديسمبر القادم، مؤكد أنه منذ إعلان حزب حماة الوطن دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهو في حالة انعقاد دائم من أجل حشد أكبر قدرا من المؤيدين داخل مصر وخارجها.



وأشار إلى أن حماة الوطن نظم عدة فعاليات للمصريين في الخارج ودعواتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن المشاركة حق وواجب على كل المصريين سواء في الداخل أو الخارج.



وأكد أن زيارة حزب حماة وطن للخارج ولقاؤها مع أبناء مصر فى الخارج وخاصة إيطاليا كان لهم عدة مطالب سيتم مناقشتها عقب الانتخابات الرئاسية.