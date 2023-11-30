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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استجابة لطلب برلماني|وزير النقل: عدم تخزين وشحن "الكلينكر والحجر الجيري" لميناء غرب بورسعيد

اللواء كامل الوزير،
اللواء كامل الوزير، وزير النقل والنائب حسن عمار بمجلس النواب

تقدم النائب حسن عمار بالشكر للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستجابته لمطلب النواب بعدم شحن وتفريغ وتداول وتخزين "الكلينكر، الفوسفات، الأسمنت المعبأ، والحجر الجيري" والتي تمثل خطراً على الصحة العامة لأهالي المحافظة.

وقال النائب حسن عمار فى بيان صحفى له، إن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني لمحافظة بورسعيد،  والتقى عددا من نواب المحافظة، وهم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، نيابة عن باقي نواب الكتلة البرلمانية الذين رفضوا وجود هذه المواد الضارة لأهالي المحافظة، وتقدموا بطلب إلى وزير النقل بوقف شحن وتفريغ وتداول وتخزين الكلينكر، الفوسفات، الأسمنت المعبأ، والحجر الجيري، نظرا لأضرارها الصحية على أهالى المحافظة، نظرا لأن هذه الخامات عند شحنها وتفريغها يصدر عنها مواد تؤثر على الصحة العامة.

وأوضح النائب حسن عمار، أنه بعد توجيه نواب المحافظة، الطلب إلى المهندس كامل الوزير، اتخذ فورا قراره بعدم تداول وشحن وتفريغ المواد التي تؤثر على صحة أهالي بورسعيد.

وأشار النائب حسن عمار، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دور نواب المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، من المشروعات التي قد تؤثر عليها بالسلب، وتحقيق المنفعة العامة للدولة المصرية.

وقال عمار، إن نواب المحافظة حريصون على الاستماع لكل شكاوى أهالى المحافظة، والتوجه بها إلى المسؤولين في كافة القطاعات من أجل سرعة حلها، ولا يدخرون جهدا في سبيل تحقيق رغبات وتطلعات أهالى المحافظة، والاستجابة لكل مطالبهم بما يعود عليهم بالنفع.

النائب حسن عمار النواب وزير النقل الكلينكر الفوسفات الأسمنت المعبأ

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