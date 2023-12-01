قبل انعقاد عمومية المصري..رئيس النادى يوجه كلمة للأعضاء | تفاصيل

وجه كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة النادى المصري كلمة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالنادى قبل انعقاد الجمعية العمومية السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ .

وجاءت كلمة رئيس المصري لتوضيح ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ تولى المجلس الحالى برئاسته للمهمة وتضمن نصها :

بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي ، أود أن أتقدم لكم جميعا بالتهنئة بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية- الأولى للدورة الانتخابية 2026/2022- والتي نعرض خلالها الميزانية العمومية والحسابات الختامية خلال الفترة من 2022/7/1 وحتى 2023/6/30 ، كما نعرض أيضا تقرير نشاط مجلس الإدارة الحالي المنتخب بالجمعية العمومية الماضية والمنعقدة في 2022/8/29 ، بالإضافة لعرض خطة النشاط للعام المالي الجديد وكذلك الموازنة التقديرية.

الأخوة الأعزاء .....

لقد كان العام الأول من عمر المجلس عاما مليئا بالتحديات الكبيرة والمتتالية للقلعة الخضراء على كافة المستويات والأصعدة خاصة في ظل التركة الثقيلة للغاية والتي ورثها المجلس الحالي ، سعينا خلال هذا العام وبكل ما اوتينا من قوة لتوفير المتطلبات اللازمة لمواجهة الاعباء المطلوبة لتسيير أعمال النادي المصري وهو أمر لو تعلمون عسير، خاصة في ظل عصر الاحتراف الحالي والذي يكبد خزينة النادي المرهقة أموالًا طائلة ، ناهيك عن الملايين المطلوبة لتوفير المتطلبات الدائمة للفريق الأول وكذلك إقامة المعسكرات المستديمة على مدار الموسم في ظل لعب جميع المباريات خارج بورسعيد وأيضا متطلبات قطاع الناشئين والألعاب الأخرى بالإضافة إلى رواتب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بالنادي وغير ذلك من النفقات اللامتناهية.

رسالة كامل أبو على

أضع امامكم الميزانية الأكبر في تاريخ القلعة الخضراء والتي تتجاوز 340 مليون جنيه ، تم إنفاقها خلال العام المالي المنصرم، سعينا بقوة لسد العجز الكبير في موازنة النادي من خلال ما قدمناه بالجهود الذاتية بجهد فردي من رئيس مجلس إدارة المصري وبدعم غير مسبوق أيضًا من اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إيمانا منا بأهمية استمرار النادي المصري في أنشطته المختلفة ، بذلنا كل ما نستطيع بذله من جهد من أجل إسعاد جماهيرنا العظيمة ونعدكم جميعا بأن نستمر في العطاء من أجل رفعة شأن نادينا العظيم.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

رئيس مجلس إدارة النادي المصري

كامل حسن أبو علي