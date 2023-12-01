قبل انعقاد عموميته العادية.. مجلس المصري يقدم كشف حساب لأعضائه| تفاصيل

حصلت صدى البلد على تقرير مجلس إدارة النادى المصري عن أعماله خلال الفترة من 1/7/2022 وحتى 30/6/2023.

وتضمن تقرير مجلس المصري جميع تم تحقيقه على أرض الواقع منذ توليه المسؤلية في 29/8/2022.

وأكد مجلس إدارة المصري انه كانت هناك العديد من الأنشطة لمجلس الإدارة سيتم استعراض أهمها فى التقرير التالى:



أولًا : كرة القدم



الفريق الأول لكرة القدم

• بدأ مجلس الإدارة فترته بالإعلان عن التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال لتولي مسئولية الإدارة الفنية للفريق الأول.

• تم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول وهم ( الجزائري عبد الرحيم دغموم ، الجزائري عماد الدين بوبكر ، مروان حمدي ، النيجيري أنتوني أُكبوتو ، حسين السيد ، عمرو سعداوي ، محمد دبش ، الكاميروني فرانك ايتوجا ، محمود جاد ، عمرو طارق ).

• تم انهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو بعد دفع مبلغ مالي تم الاتفاق عليه مع اللاعب ووكيله وذلك منعًا لتقدم اللاعب بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته حتى نهاية تعاقده.

• قبل بداية الموسم فوجئ مجلس الإدارة بصدور قرار من الفيفا بايقاف قيد لاعبي المصري لعدة فترات نظرا للشكوى التي تقدم بها الكابتن معين الشعباني المدير الفني السابق لفريق المصري والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته لدى النادي ، حيث تم التواصل مع الكابتن معين الشعباني للاتفاق معه على التنازل عن شكواه ضد النادي بعدما قام مجلس الإدارة بسداد نحو 266 ألف دولار أمريكي للكابتن معين الشعباني.

• تعاقد مجلس الإدارة مع أحد الرعاة لوضع إعلانه على صدر القميص الخاص بالفريق الأول وهو الأمر الذي وفر موارد مالية جديدة للنادي.

• وقع مجلس إدارة النادي عقدًا للرعاية مع الشركة المتحدة للرياضة للحصول على حق رعاية النادي المصري لأربعة مواسم تنتهي بنهاية فترة عمل المجلس ( 2022/ 2026).

• أبرم مجلس إدارة النادي تعاقدًا مع شركة أوفسايد السعودية لتقديم ملابس الفريق الأول للكرة بالنادي للموسم الكروي 2022/2023 وتم الإعلان عن الأطقم الجديدة للفريق بحفل كبير أقيم بأحد أكبر فنادق القاهرة الجديدة.

• عقب نهاية الجولة الخامسة من الدوري أمام الزمالك في 1/12/2022 تم اعلان الاستغناء عن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال.

• تم الإعلان عن تولي الكابتن طارق سليمان المسئولية كجهاز فني مؤقت اعتبارا من مباراة البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري.

• في 14/12/2022 تم الإعلان عن التعاقد مع الكابتن حسام حسن لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول اعتبارًا من مباراة الجولة السابعة أمام حرس الحدود.

• خلال فترة الانتقالات الشتوية تم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق وهم شريف دابو ورجب عمران وعبده يحيى وحسام جريشة وأحمد عماد والسعيد كمال ومازن عزام ومحمد حسن الفيومي وزياد كمال ، فيما تم توجيه الشكر لأحمد مسعود ، محمد عنتر ، عمرو طارق ، عمرو مرعي.

• أنهى مجلس ادارة النادي تعاقده بالتراضي مع النيجيري أنتوني أُكبوتو ومن بعده شريف دابو لاعب خط وسط الفريق.

• واصل مجلس إدارة النادي جهوده في متابعة القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية ومنها على سبيل المثال ( قضية اللاعب التونسي رامي البدوي ، قضية اللاعب التونسي هيثم لعيوني)

• قرر مجلس إدارة المصري في 6/5/2022 إقالة الكابتن حسام حسن وتكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بقيادة الفريق الأول.

• تعاقد مجلس إدارة النادي مع شركة " ذات " العالمية لتقديم ملابس الفريق الأول للكرة بالنادي للموسم الحالي 2023/2024.

• بنهاية بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2022/2023 حصل الفريق على المركز الخامس.

• وصل الفريق إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وحصل على المركز الثاني.

• وصل الفريق إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022/2023.



قطاع الناشئين

• مع تولي مجلس الإدارة المسئولية ، تم تجديد الثقة في الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين ، مع تعيين الكابتن مجدي الشناوي مديرً لقطاع البراعم ، وعقد الأستاذ كامل أبو علي اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاع للإعلان عن دعم المجلس الكامل لقطاع الناشئين.

• تم إبرام عقود احتراف لعدد من لاعبي قطاع الناشئين المتميزين وذلك من أجل الحفاظ عليهم باعتبارهم الذخيرة الأساسية للفريق الأول.

• تم التعاقد مع أحد مراكز الشباب لاستخدام " النُزل" الخاص به في إقامة لاعبي قطاع الناشئين المغتربين وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

• تم عقد عدد من ورش العمل بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد لصقل خبرات مدربي قطاع الناشئين والبراعم ، حيث اشتملت ورش العمل على عدد من المحاضرات النظرية والعملية.

• حرص مجلس الإدارة على الموافقة على اشترك فرق البراعم بالنادي في دورة نادي الصيد المصري بالقاهرة ، والتي حققت فيها فرق المصري نتائج متميزة.



فرق قطاع الناشئين المشاركين في بطولات الجمهورية :

• فريق تحت 21عامًا،الفئة العمرية " 2001- جمهورية" : حصل الفريق على المركز الثاني عشر.

• فريق تحت 19عامًا،الفئة العمرية "2003- جمهورية " : حصل الفريق على المركز الثالث.

• فريق تحت 17عامًا،الفئة العمرية "2005- جمهورية " : حصل الفريق على المركز السادس عشر.

• فريق تحت 16عامًا،الفئة العمرية "2006- جمهورية " : حصل الفريق على المركز الرابع.

• فريق تحت 14عامًا،الفئة العمرية "2008- جمهورية " : حصل الفريق على المركز الثامن.

فرق قطاع الناشئين المشاركين في بطولات القطاعات والمنطقة :

• فريق تحت 15 عامًا ،الفئة العمرية " 2007 " : حصل الفريق على المركز الثاني ببطولة منطقة بورسعيد، ثم حصل الفريق على المركز السابع ببطولة القطاعات " بحري ".



فرق قطاع البراعم

• فريق تحت 13 عامًا ، الفئة العمرية " 2009 " : حصل الفريق على المركز الأول في بطولة منطقة بورسعيد.

• فريق تحت 12 عامًا ، الفئة العمرية " 2010 " : حصل الفريق على المركز الأول في بطولة منطقة بورسعيد.

• حقق فريق تحت 12 عامًا أيضًا المركز الثالث في بطولة نادي الصيد المصري بالقاهرة.

• فريق تحت 11 عامًا ، الفئة العمرية " 2011 " : حصل الفريق على المركز الأول في بطولة منطقة بورسعيد.

• حقق فريق تحت 11 عامًا أيضًا المركز الثالث في بطولة نادي الصيد المصري بالقاهرة.

• فريق تحت 10 أعوام ، الفئة العمرية " 2012 " : حصل الفريق على المركز الأول في بطولة منطقة بورسعيد.

• حقق فريق تحت 10 أعوام أيضَا المركز الثاني في بطولة نادي الصيد المصري بالقاهرة.

• فريق تحت 9 أعوام ، الفئة العمرية " 2013 " : حصل الفريق على المركز الأول في بطولة منطقة بورسعيد.



ثانيًا : فريق الكرة الشاطئية



• حصل الفريق على المركز الأول في دوري الكرة الشاطئية بمنطقة بورسعيد.

• حصل على المركز الثاني ببطولة الدوري العام للكرة الشاطئية للموسم الكروي 2022/2023.

ثالثًا : فريق كرة الصالات



• حصل على المركز السابع ببطولة الدوري العام لكرة الصالات للموسم الكروي 2022/2023.

رابعًا : هوكي الإنزلاق



• حصل فريق عمومي رجال على المركز الثاني في بطولة الدوري العام.

• حصل فريق عمومي أنسات على المركز الثاني في بطولة الدوري العام.

• حصل فريق تحت 17 عامًا "بنين" على المركز الأول في بطولة الدوري العام.

• حصل فريق تحت 15 عامًا "بنين" على المركز الأول في بطولة الدوري العام.

• حصل فريق تحت 12 عامًا "بنين" على المركز الثالث في بطولة الدوري العام.

• تم اختيار ثلاثة لاعبين من فريق تحت 17 عامًا للانضمام لمنتخب مصر لهوكي الإنزلاق ، حيث شاركوا في البطولة الأفريقية تحت 19 عامًا وحصلوا على المركز الثاني.

• تم ترشيح الكابتن أحمد سمير المدير الفني لفريق المصري ليصبح مديرًا فنيًا لمنتخب مصر تحت 19 عامًا ، حيث قاد الفريق للحصول على المركز الثاني.



خامسًا : الكاراتيه



• شارك الفريق في بطولة الجمهورية التنشيطية الأولى وحقق 6 ميداليات بواقع ( 1 ميدالية ذهبية ، 1 ميدالية فضية ، 4 ميداليات برونزية ).

• شارك الفريق في بطولة الجمهورية التنشيطية الثانية وحقق 7 ميداليات بواقع ( 1 ميدالية ذهبية ، 2 ميدالية فضية ، 4 ميداليات برونزية ).

سادسًا : التايكوندو



• حصل فريق التايكوندو على المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الجمهورية تحت 10 أعوام ، حيث حقق الفريق 5 ميداليات ( 2 ميدالية ذهبية ، 1 ميدالية فضية ، 2 ميدالية برونزية ).

• شارك فريق المصري في بطولة الجمهورية تحت 12 ، 14 عامًا ( بومزا ) ، ونجح الفريق في تحقيق 19 ميدالية ( 2 ميدالية ذهبية ، 6 ميداليات فضية ، 4 ميداليات برونزية ).

• شارك فريق المصري في بطولة الجمهورية تحت 8 أعوام ( بومزا ) ، ونجح الفريق في تحقيق 19 ميدالية ( 4 ميداليات ذهبية ، 7 ميداليات فضية، 8 ميداليات برونزية ).

• تم ترشيح الكابتن أحمد متولي المدير الفني للعبة التايكوندو للسفر إلى كوريا الجنوبية للحصول على الدورة التدريبية الدولية " ماسترز " ودرجة الماجيستير العالمي في التايكوندو والرخصة الدولية في التدريب والحصول على رخصة خبير التدريب.



سابعا : الجودو



• حققت آية إيهاب لاعبة النادي المصري المركز الأول والميدالية الذهبية للجودو " أنسات"

• حققت آية إيهاب لاعبة النادي المصري المركز الأول والميدالية الذهبية للجودو " ناشئات"

• تم اختيار اللاعبة آية إيهاب للانضمام لمنتخب مصر ، وحققت الميدالية الفضية بالبطولة العربية بقطر.

• حققت اللاعبة الميدالية البرونزية بالبطولة الأفريقية بتونس " أنسات".

• حققت اللاعبة الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية بمدغشقر " ناشئات".

• تم ترشيح اللاعبة آية إيهاب للمشاركة في بطولة العالم للشابات بالبرتغال.

ثامنًا : ألعاب القوى

• حققت اللاعب ملك السيد الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة في بطولة الجمهورية تحت 14 عامًا " أنسات ".

• حقق اللاعب إبراهيم عبد العظيم المركز الرابع في مسابقات العشاري " مُركب" في بطولة الجمهورية للدرجة الأولى.





تاسعًا : السباحة



• شارك فريق النادي المصري للسباحة بالزعانف في بطولة الجمهورية التي أقيمت بالإسكندرية حيث تم تحقيق النتائج التالية ( 3 ميداليات ذهبية للاعبين آسر رامي ، مهند مصطفى ، عائشة حنيدق ، 3 ميداليات فضية للاعب آسر رامي ، ميداليتين فضية وبرونزية للاعبة عائشة حنيدق ، ميدالية برونزية لفريق التتابع).

• شارك النادي المصري في بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف 2023 ، حيث تم تحقيق المراكز التالية : ( 4 ميداليات ذهبية للاعب آسر رامي ) بالإضافة لتحقيق عدد من المراكز المتقدمة للاعبين الآخرين.

• شارك النادي المصري ببطولة منطقة بورسعيد للسباحة ، حيث تم تحقيق المراكز التالية : ( ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين للاعب آسر رامي ، خمس ميداليات ذهبية وميدالية فضية للاعب أحمد رامي ، أربع ميداليات ذهبية وميدالية فضية للاعبة أيسل منصور، ميدالية ذهبية وأخرى فضية للاعبة عائشة محمد ، ميدالية ذهبية وأخرى فضية للاعبة أيسل غُزي ، ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين للاعبة مايسة مصطفى ، ميدالية برونزية للاعبة حبيبة الدمرداش ، ميدالية برونزية للاعب آدم كراوية ، ميدالية برونزية للاعب مهند محمد ، أربع ميداليات فضية للاعبة ماسة سعيد )

كما حقق المصري المركز الأول في سباقات :

• تتابع مختلط 4 x 50 " ( آسر رامي ، كنزي عمرو ، آدم كراوية ، عائشة محمد ).

تتابع بنات 4 x 100 " ( أيسل محمد ، لوجين مصطفى ، ريناد عزام ، كنزي عمرو ).

• تتابع أولاد 4 x 100 " ( آسر رامي ، مروان محمد ، آدم كراوية ، محمد وليد ).

• تتابع بنات 4 x 100 " ( حبيبة الدمرداش ، ملك جمال ، جودي الشاعر ، أيسل غُزي ).

• حقق المصري المركز الثاني تتابع أولاد 4 x 100 ( مالك رضوان،عمر المصري ،محمود أبو النور، مهند مصطفى ).

• حقق المصري المركز الثالث تتابع مختلط 4 x 50 " ( عمر المصري ، مصطفى الجبروني ، حبيبة الدمرداش ، ملك شاكر ).

عاشرًا : الكرة النسائية



• تنفيذا لاشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة تكوين فرق للكرة النسائية كشرط أساسي للحصول على رخصة الأندية المحترفة لكرة القدم والتي تعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية .... تم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتكوين فريق لكرة القدم النسائية للمرة الأولى في تاريخ النادي المصري ، حيث تم تشكيل جهاز فني وتم على مدار اكثر من شهر انتقاء العناصر المتميزة من اللاعبات ليشارك الفريق بالفعل في الدوري الممتاز الذي انطلق خلال شهر أكتوبر الجاري للمرة الأولى في تاريخ القلعة الخضراء.





النشاط الاجتماعي

• تم تجديد منطقة ألعاب الأطفال بفرع النادي المصري ( الضواحي 1 – النادي الاجتماعي ).

• تم تنظيم العديد من الحفلات والأنشطة الاجتماعية خلال فترة الأعياد والعطلات والأجازة الصيفية.

المركز الإعلامي

• قام مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع شركة هاشتاج – أحد أكبر الشركات العاملة في مجال إدارة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر - لإدارة حسابات النادي المصري المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد قامت الشركة بجهد بارز وملموس في تطوير أداء حسابات النادي على تلك المواقع وهو الأمر الذي كان له مردودًا ايجابيًا لدى كافة المتابعين.

المتجر الرسمي للنادي (ALMASRY STORE )

• قام مجلس إدارة النادي بتكليف مديرية الاسكان والمرافق ببورسعيد ، بتجهيز مقر المتجر الرسمي للنادي الواقع بسور فرع النادي المصري ( الضواحي 1 – النادي الاجتماعي ) وقد تم بالفعل الانتهاء من تجهيز المتجر ، ومجلس الإدارة بصدد البدء الفعلي في استغلال المتجر الذي سيكون أحد مصادر دخل النادي المهمة.



التسويات

• نجح مجلس إدارة النادي المصري في الوصول لتسويات في عدد من الملفات التي كانت تعوق العمل في عدد من القطاعات ولعل أبرز تلك التسويات ، التسوية التي تمت مع مجلس إدارة نادي غزل بورسعيد بشأن فرع النادي المصري ( الضواحي 2 – نادي الغزل سابقًا ) وهي التسوية التي أنهت تمامًا كافة الصراعات القانونية التي استمرت لسنوات أمام القضاء ، وهو ما سيتيج لمجلس الإدارة البدء في تطوير ( فرع الضواحي 2 ) بالشكل اللائق.

• كما أتم مجلس الإدارة الاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الدائنة لجدولة مستحقاتها المتراكمة من سنوات سابقة لدى النادي المصري ولعل أبرز تلك الجهات مصلحة الضرائب المصرية ( ضرائب كسب العمل ، ضرائب القيمة المضافة ) بالإضافة إلى نقابة المهن الرياضية التي كان لها مديونيات كبيرة لدى النادي.





رابطة الأندية الجماهيرية



قام الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بجهد كبير في تكوين رابطة الأندية الجماهيرية والتي تدافع عن مصالح الأندية الجماهيرية بالدوري الممتاز ( المصري ، الاسماعيلي ، الاتحاد السكندري ، غزل المحلة ، أسوان ، بلدية المحلة ) ، حيث عقدت الرابطة عدة اجتماعات سواء بين رؤساء أندية الرابطة أو مع السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك الأستاذ عمرو الفقي رئيس الشركة المتحدة وهي الاجتماعات التي هدفت إلى زيادة الدعم المقدم من قبل الدولة للأندية الجماهيرية وكذلك زيادة عوائد البث وحقوق الرعاية لأندية الرابطة.

على صعيد آخر ، شارك النادي المصري ممثلًا في نائبه الأستاذ الحسيني أبو قمر في اجتماعات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب حيث عرض وجهة نظر مجلس إدارة النادي المصري فيما يتعلق بتطوير قانون الرياضة بالشكل الذي يسمح للأندية بتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها.