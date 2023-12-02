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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى المصري

بدء اجتماع الجمعية
بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى المصري

بدأت اليوم، السبت، بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري. 

بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى المصري

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وقامت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على أعمال الجمعية العمومية، والمكونة من المستشار خالد الريس والمستشار إسماعيل حواس، بإتمام جميع ترتيبات بدء الجمعية، وذلك بحضور الجهة الإدارية ممثلة في  عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد وقيادات المديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل إدارة النادي المصري تحت إشراف اللواء ايهاب الساعي، المدير التنفيذي للنادي، واللواء محسن شتا، مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية، واللواء حمدي عثمان، مدير أمن النادي.

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هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال الجمعية العمومية إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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