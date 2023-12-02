بدأت اليوم، السبت، بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري.

بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى المصري IMG-20231202-WA0018 IMG-20231202-WA0017 IMG-20231202-WA0013 IMG-20231202-WA0015 IMG-20231202-WA0012 IMG-20231202-WA0011 IMG-20231202-WA0016 IMG-20231202-WA0014 IMG-20231202-WA0009 IMG-20231202-WA0008 IMG-20231202-WA0010 IMG-20231202-WA0007 IMG-20231202-WA0005 IMG-20231202-WA0006 IMG-20231202-WA0004

وقامت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على أعمال الجمعية العمومية، والمكونة من المستشار خالد الريس والمستشار إسماعيل حواس، بإتمام جميع ترتيبات بدء الجمعية، وذلك بحضور الجهة الإدارية ممثلة في عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد وقيادات المديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل إدارة النادي المصري تحت إشراف اللواء ايهاب الساعي، المدير التنفيذي للنادي، واللواء محسن شتا، مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية، واللواء حمدي عثمان، مدير أمن النادي.



هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال الجمعية العمومية إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.