إقبال كثيف للمشاركة بفعاليات BIRDSAID 2023 لمراقبة وتصوير الطيور في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد لليوم الثاني على التوالي إقبالا كثيفا من شركات السياحة والجامعات والمدارس للمشاركة ضمن فعاليات تصوير ومراقبة الطيور BirdSaid 2023 , والتي انطلقت فعالياته أمس الأول الأربعاء.

استقبلت محمية أشتوم الجميل اليوم الجمعة 7 رحلات سياحية من شركات السياحة وطلاب الجامعات والمدارس بإجمالي 850 زائر، وقاموا بجولة بحرية ببحيرة المنزلة كما قاموا بزيارة لمبنى محمية أشتوم الجميل.

وأكد محمد أبو الدهب مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة فى بورسعيد أن التفاعل والإقبال الكثيف من شركات السياحة لتنظيم رحلات لزيارة بحيرتي المنزلة والفلامينجو للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لمدة أسبوع طوال فترة الفعاليات ،، يدل أننا نسير على الطريق الصحيح كما هو مستهدف من إقامة الفعاليات ،، من إضافة نمط سياحي جديد للمنتج السياحي ل بورسعيد ، والخروج من نمط سياحة اليوم الواحد، لأنماط سياحية متنوعة تزيد من حجم السياحة الوافدة لبورسعيد ، وتضعها على خريطة السياحة الدولية

وقال الدكتور حسين رشاد- مدير محمية أشتوم الجميل ، أن المحمية قد استقبلت في اليوم الأول ١٥٠ زائر، واليوم تم استقبال ٦٠٠ زائر من الرحلات السياحية خلال عطلة نهاية الأسبوع ،، وهو مؤشر جيد للتفاعل مع فعاليات الحدث، وأن المحمية تفتح أبوابها ولمدة أسبوع مجانا لاستقبال ضيوف الفعاليات.

توافد المهتمين بمراقبة وتصوير الطيور لمهرجان بورسعيد فى دورته الثانية IMG-20231201-WA0112 IMG-20231201-WA0115 IMG-20231201-WA0113 IMG-20231201-WA0114 IMG-20231201-WA0103 IMG-20231201-WA0105 IMG-20231201-WA0102 IMG-20231201-WA0107 IMG-20231201-WA0108 IMG-20231201-WA0106 IMG-20231201-WA0111 IMG-20231201-WA0109 IMG-20231201-WA0101 IMG-20231201-WA0104 IMG-20231201-WA0110

وقال المهندس مجدي زاهر- مدير عام الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة،، بأن الإدارة قد قامت بتوفير عدد من اللنشات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،، لتنظيم جولات بحرية مجانية لضيوف الفعاليات ،، وفقا لتعليمات اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد ، الذي وجه بتوفير كل الدعم لإنجاح الحدث.

وحرص الزائرين على تفقد معرض تغريدات برية للدكتورة ايمان الغزاوى عضو هيئة التدريس بكلية تربية نوعية جامعة بورسعيد الحاصلة على التصنيف الدولى فى بطولة top30 العالمية نسختة 2023 المقامة فى روسيا وضم المعرض عدد من اللوحات بينها اللوحات الفائزة عالميا لطيور الفلامنجو و النورس وعدد أخرى من اللوحات للمجموعات نادرة من الطيور البرية المهاجرة.