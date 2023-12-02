أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة.

بورسعيد تواصل الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة IMG-20231202-WA0035 IMG-20231202-WA0034 IMG-20231202-WA0033 IMG-20231202-WA0032 IMG-20231202-WA0030 IMG-20231202-WA0031 IMG-20231202-WA0029 IMG-20231202-WA0028

وأكد محافظ بورسعيد مواصلة الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

واوضح محافظ بورسعيد ان الحملة أسفرت عن إزالة ٢ حالة تعدي على أراضي زراعية بجمعية عمرو بن العاص ٣٠٠م٢، وتنفيذ إزالة ٢ حالة تعدي بجمعية نور الاسلام بمساحة ١٧٠م٢ بجنوب بورسعيد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، مضيفا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.