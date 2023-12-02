عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد تواصل الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة

بورسعيد تواصل الحملات
بورسعيد تواصل الحملات المكبرة لإزالة التعديات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة. 

بورسعيد تواصل الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة

IMG-20231202-WA0035
IMG-20231202-WA0035
IMG-20231202-WA0034
IMG-20231202-WA0034
IMG-20231202-WA0033
IMG-20231202-WA0033
IMG-20231202-WA0032
IMG-20231202-WA0032
IMG-20231202-WA0030
IMG-20231202-WA0030
IMG-20231202-WA0031
IMG-20231202-WA0031
IMG-20231202-WA0029
IMG-20231202-WA0029
IMG-20231202-WA0028
IMG-20231202-WA0028

وأكد محافظ بورسعيد مواصلة الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية  وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

محافظ بورسعيد: تقدم مراحل العمل في إنشاء سوق خديجة.. صور

إقبال كثيف للمشاركة بفعاليات BIRDSAID 2023 لمراقبة وتصوير الطيور في بورسعيد

واوضح محافظ بورسعيد ان الحملة أسفرت عن إزالة ٢ حالة تعدي على أراضي زراعية بجمعية عمرو بن العاص ٣٠٠م٢، وتنفيذ إزالة ٢ حالة تعدي بجمعية نور الاسلام  بمساحة ١٧٠م٢ بجنوب بورسعيد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، مضيفا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

بورسعيد املاك الدولة التنمية المستدامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعدي على أراضي زراعية تعديات على املاك الدولة مدير أمن بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: تقدم مراحل العمل في إنشاء سوق خديجة.. صور

بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى المصري

إقبال كثيف للمشاركة بفعاليات BIRDSAID 2023 لمراقبة وتصوير الطيور في بورسعيد

تشكيل المصري لمواجهة إنبي في الجولة السابعة من الدوري

للأسر الأولى بالرعاية والعمال.. بورسعيد توزع 4 أطنان لحوم

قبل انعقاد عموميته العادية.. مجلس المصري يقدم كشف حساب لأعضائه| تفاصيل

تعرف على خطة نشاط مجلس المصري للنهوض بالنادي| تفاصيل

قبل انعقاد عمومية المصري..رئيس النادى يوجه كلمة للأعضاء | تفاصيل

ترشيحاتنا

22 جناحا دوليا و35 ألف زائر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات «إيديكس 2023»

فلسطين.. استئناف إرسال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

100 شهيد وجريح.. قوات الاحتلال ترتكب مج..زرة جديدة في مخيم جباليا

هل يرحل زيزو إلى الشباب السعودي؟.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج المخللات بالسادات

رئيس الوزراء يتفقد أحد مصانع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت بمدينة السادات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ