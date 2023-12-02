بالتنسيق مع التربية والتعليم.. مناخ بورسعيد يتابع جاهزية مقار الانتخابات بقطاعه| صور

واصلت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، متابعة تجهيز المقار الانتخابية التي يبلغ عددها 10 مقار خصصت لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

بالتنسيق مع التربية والتعليم مناخ بورسعيد يتابع جاهزية مقار الانتخابات بقطاعه FB_IMG_1701513509949 FB_IMG_1701513505702 FB_IMG_1701513521095 FB_IMG_1701513514511 FB_IMG_1701513501631 FB_IMG_1701513499649 FB_IMG_1701513497166 FB_IMG_1701513495133 FB_IMG_1701513492452 FB_IMG_1701513489753

جاءت متابعة رئيس حى مناخ بورسعيد تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للوقوف على مدى جاهزية تلك المقرات وتجهيزها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر لها 10 ديسمبر الجارى.

بالتنسيق مع التربية والتعليم مناخ بورسعيد يتابع جاهزية مقار الانتخابات بقطاعه FB_IMG_1701513480686 FB_IMG_1701513482724 FB_IMG_1701513439842 FB_IMG_1701513433494 FB_IMG_1701513428408 FB_IMG_1701513424897 FB_IMG_1701513422227 FB_IMG_1701513419760 FB_IMG_1701513417695 FB_IMG_1701513415618

وقد تفقدت رئيس حي المناخ مدرسة الإسلامية للبنات والتنيس الابتدائية للوقوف على جاهزيتها من الداخل والخارج على أعلى مستوى في أقرب وقت، بداية من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول، ومرورا بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيطهما، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطهما، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلى ذلك من أعمال.

وأوضحت "الجيار" أن المقار الانتخابية بنطاق الحي فى بورسعيد تشمل مدارس 6 أكتوبر الثانوية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، والتنيس الابتدائية، والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنون "ابن سينا سابقا" ، والإسلامية الإعدادية بنات، والقناة الثانوية للبنين، وسعد زغلول الإعدادية للبنين، ومعهد الشيخ محمد عابد الابتدائي الأزهري، والشيماء الابتدائية.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 القادم.