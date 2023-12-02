بالتنسيق مع التربية والتعليم.. مناخ بورسعيد يتابع جاهزية مقار الانتخابات بقطاعه| صور

واصلت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، متابعة تجهيز المقار الانتخابية التي يبلغ عددها 10 مقار خصصت لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.
جاءت متابعة رئيس حى مناخ بورسعيد تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للوقوف على مدى جاهزية تلك المقرات وتجهيزها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر لها 10 ديسمبر الجارى.
وقد تفقدت رئيس حي المناخ مدرسة الإسلامية للبنات والتنيس الابتدائية للوقوف على جاهزيتها من الداخل والخارج على أعلى مستوى في أقرب وقت، بداية من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول، ومرورا بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيطهما، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطهما، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلى ذلك من أعمال.
وأوضحت "الجيار" أن المقار الانتخابية بنطاق الحي فى بورسعيد تشمل مدارس 6 أكتوبر الثانوية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، والتنيس الابتدائية، والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنون "ابن سينا سابقا" ، والإسلامية الإعدادية بنات، والقناة الثانوية للبنين، وسعد زغلول الإعدادية للبنين، ومعهد الشيخ محمد عابد الابتدائي الأزهري، والشيماء الابتدائية.
ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 القادم.