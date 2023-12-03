محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة بجميع الأحياء لسرعة تجهيز المقار الانتخابية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسر في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

محافظ بورسعيد : استعدادات مكثفة بجميع أحياء المحافظة IMG-20231203-WA0008 IMG-20231203-WA0012 IMG-20231203-WA0011 IMG-20231203-WA0009 IMG-20231203-WA0010 IMG-20231203-WA0003 IMG-20231203-WA0004 IMG-20231203-WA0006

و في حي الضواحي، قامت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد بتفقد مقر اللجان الانتخابية بمجمع على سليمان التعليمي وعدد من المقرات الانتخابية بنطاق الحى للوقوف على جاهزيتها استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة وإزالة أى عقبات استعدادا لأنطلاق الانتخابات الرئاسية.

والتقت رئيس الحى مدير المدارس التى تقع بها مقار اللجان الانتخابية للوقوف على آخر التجهيزات اللازمة والاطمئنان على جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، والتأكد من إستكمال كافة الاستعدادات لبدء العملية الانتخابية.

كما تفقدت رئيس الحى اللجان التى ستجرى فيها عملية الاقتراع، حيث تابعت أعمال دهان اللجان من الداخل وزيادة ورفع كفاءة الإنارة العامه أمام مداخل اللجان والقيام بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات القمامة وإزالة مخلفات تقليم الأشجار داخل وحول محيط مقار لجان مجمع على سليمان التعليمي، ومدرسة جمال عبد الناصر الاعداديه بنات واليرموك الابتدائية ومدرسة الشهيد كريم العايق الابتدائيه والسلام التجارية ومعهد القابوطى الأزهرى ومدرسه أحد الابتدائيه وذلك في إطار استعدادات الحى لتجهيز مقار اللجان الانتخابية استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع عقدها في الفترة من 10 الى 12 ديسمبر القادم ، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

وفي حي الزهور،بمحافظة بورسعيد تابع فوزى الوالى رئيس حى الزهور الأعمال المتواصلة التى تتم بنطاق حى الزهور وذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، حيث تابع أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار والنخيل وقص الحشائش والهيش التى تتم بالمرور تباعا بمدرسة الشهيد مصطفى خضر سليم بنطاق حى الزهور المقام بها لجان انتخابية كما تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بالحى للمرور تباعا بكافة المدارس التى ستشهد لجان انتخابية وعمل اللازم كل فى تخصصه للوصول لاعلى مستوى جاهزية للجان بكافة المدارس المقام بها لجان انتخابية بنطاق حى الزهور .

و تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد ومن خلال لجنة متابعة تجهيز المقار الإنتخابية برئاسة الأستاذة لمياء الجيار رئيس حي المناخ تتواصل اعمال تجهيز ودهان اللجان الانتخابية في مدرستي التنيس ومصطفي كامل -أحد المقار الانتخابية بالحي- إستعدادا لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة كما يتم تجهيز 10 مقار إنتخابية بنطاق حي المناخ ورفع كفاءتها من الداخل والخارج على أعلى مستوى ، من نظافة و صيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس ، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلي ذلك من أعمال.

كما تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بنطاق الحي حيث قام فريق العمل الميداني بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة العامة بعدد من المدارس و تجهيز اللجان الانتخابية بالحي إستعدادا لاستقبال الناخبين والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وداخل حي الشرق، واصلت الأجهزة التنفيذية بقيادة محمد فواز رئيس الحي المرور بالمقار الانتخابية الواقعة بنطاق الحى مدرسة أم المؤمنين ،ومدرسة على مبارك الإبتدائية للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال باللجان استعدادا للإنتخابات الرئاسية المقبلة داخل وخارج المدارس من حيث دهانات الفصول وواجهات المدارس وبردورات الأرصفة والنظافة العامة داخل وخارج اللجان وحول المدارس والتأكيد على الإضاءة العامة وأعمال تقليم الاشجار لتجهيز اللجان على أعلى مستوى وتقديم خدمات متكاملة للناخبين بحى الشرق.

ويواصل محمد فواز رئيس الحى المرور بباقى اللجان الانتخابية بنطاق الحى يوميا للوقوف على جاهزية المدارس مقار اللجان إنطلاقا لماراثون الانتخابات الرئاسية.

كما تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد تنفيذ خطة عمل إدارة الحدائق اليومية حيث تواجد العمال بمدرسة بورفؤاد الثانوية بنات والقيام بقص الهيش وتهذيب الأشجار وتنسيق النباتات، وتم رفع المخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجاري استكمال العمل بالمناطق المحيطة .