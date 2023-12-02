لهذا السبب.. تغيب رئيس النادى المصري عن حضور الجمعية العمومية اليوم

أعلن رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري أن سبب غياب كامل أبو على عن حضور الجمعية العمومية للنادى اليوم هو إجراء رئيس المصري لعملية جراحية بقدمه أول من أمس حالت دون حضوره للجمعية العمومية .

وأوضح نائب رئيس المصري ، أن كامل أبو علي بدأ في التماثل للشفاء ، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعا لمجلس إدارة النادي المصري لمتابعة كافة المستجدات داخل النادي.

ونقل عبد القادر تحيات رئيس النادى المصري لجميع أعضاء الجمعية العمومية والتى يتابع تفاصيلها لحظي رغم غيابه عن حضورها .

وفى سياق متصل ، أكد الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادى إشادة مجلس إدارة النادي المصري على إقبال أعضاء الجمعية العمومية للنادي على حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي.

واشاد نائب رئيس النادي بالاجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية للنادي لتيسير عملية التسجيل والتصويت على الميزانية للأعضاء في ظل الإشراف القضائي على الجمعية العمومية وكذلك اشراف الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بقيادة عبد الفتاح حافظ.

