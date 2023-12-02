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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد لشباب التحالف الوطنى: مصر بتكبر ليكم

جولة لشباب التحالف
جولة لشباب التحالف الوطنى داخل منشآت جامعة بورسعيد

اصطحب الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وفد من شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في جولة داخل جامعة بورسعيد، وذلك لتعريف الشباب بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل مستقبل أفضل لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس علي جبر منسق التحالف فى بورسعيد، وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفي إطار معركة الوعي.

وحرص الدكتور أيمن إبراهيم، علي تنظيم زيارة للشباب لأحد المنشأت التابعة للجامعة وهو مبني الاختبارات والخدمات، والذي افتتحه وزير التعليم العالي قبل أيام، والذي يبلغ تكلفته الإنشائية 280 مليون جنيها، ويضم قاعات لتدريب الطلاب، ومسرح للأنشطة الطلابية، وعدد من الإمكانيات التي تضيف للجامعة دخل جديد، مثل قاعات الإجتماعات وفندق ومطاعم وغيرها.

وخلال اللقاء عرض الدكتور أيمن إبراهيم ، مقاطع مصورة توضح حجم الإنفاق الحكومي علي المنشأت والذي تجاوز الـ 3.5 مليار جنيها، والذي جعل جامعة بورسعيد تحصل علي تصنيفات عالمية ضمن 1062 جامعة علي مستوي العالم، وجعلها تحقق أحد أحلام أبناء بورسعيد في وجود مستشفي جامعي علي أعلي مستوي، يجعل من جامعة بورسعيد حصن آمن لصحة المصريين، وتحقق رؤية الدولة المصرية لشعبها.

جولة لشباب التحالف الوطنى داخل منشآت جامعة بورسعيد

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‎من جانبهم، تحدث الشباب مع رئيس الجامعة حول عددًا من مشروعات الجامعة، وما تضيفه من فائدة للمجتمع والمواطنين، وأكد رئيس الجامعة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن تكون للجامعات دائما مساهمة في دعم وتنمية المجتمع، لافتا إلى أن دور الجامعات في عهد الرئيس السيسي أصبح رائدا، وعلق: عاوز أقولكم أن كل لقاءات الرئيس بنا يتحدث عنكم وعن مستقبلكم.

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‎من جانبه ، أشاد المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى بورسعيد بدور الجامعة والتطوير الكبير الذي حدث بها وما تقدمة من خدمات للمواطن، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد ينتظرون الكثير من المستشفي الجامعي والمنشآت الجديدة التي جري افتتاحها قبل أيام.

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو معركة الوعي التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يجب ان يتحملها كل مواطن، حتي يعرف الجميع قيمة ما تبذله الدولة في التنمية، وكيف يعود ذلك بالخير علي المواطن.

وأكد علي جبر، أن حملة الرئيس السيسي عندما تتحدث للمواطنين تكون حريصة علي أن يكون ذلك بحقائق وأرقام، مؤكدًا أن جامعة بورسعيد خير دليل علي أن هناك ثورة بناء وتنمية تشهدها مصر، ويستطيع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن يستكملها، ويجب حتي يتحقق ذلك أن يعرف المصريين ماذا يحدث ويكون لديهم الحرص والإرادة علي استكماله.

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