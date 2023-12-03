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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الغضبان" يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية ببورسعيد

استعدادت بورسعيد
استعدادت بورسعيد للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد،  اجتماعا، للوقف علي آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد، والمقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، بحضور رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، و وكيل وزارة التربية والتعليم، و ممثلي الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، و مديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

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واستمع محافظ بورسعيد للأعمال التنسيقية بين جهات التعليم و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية،  وإمدادها بكافة المستلزمات التى تضمن سير و انتظام العملية الانتخابية بهدوء و يسر ، موجها كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس التي تشهد مارثون العملية الانتخابية،  مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة و تحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية .

و أكد محافظ بورسعيد  أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية،  تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ،  فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية،  مشيرا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن،  ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

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