"الغضبان" يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اجتماعا، للوقف علي آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد، والمقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، بحضور رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، و وكيل وزارة التربية والتعليم، و ممثلي الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، و مديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد للأعمال التنسيقية بين جهات التعليم و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية، وإمدادها بكافة المستلزمات التى تضمن سير و انتظام العملية الانتخابية بهدوء و يسر ، موجها كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس التي تشهد مارثون العملية الانتخابية، مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة و تحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية .

و أكد محافظ بورسعيد أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية، مشيرا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.