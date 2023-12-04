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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة ENDELO SWAN

استمرت شحن الملح
استمرت شحن الملح وخام الكلينكير والصودا الكاوية وتفريغ رخام

استمرت عمليات شحن الملح وخام الكلينكير والصودا الكاوية وتفريغ رخام  بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينةM EDSKY القادمة من الإسكندرية لشحن 51 ألف طن من الملح والتصدير إلى كرواتيا .

كما وصل الميناء السفينة LIBERTY ISLAND القادمة من ميناء الأدبية وذلك لشحن  60 الف طن من خام الكلينكير إلى أسبانيا  .

على جانب آخر، استقبل  ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة ENDELO SWAN  القادمة من اليونان لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا .

كما استقبل الميناء السفينة NEZHA القادمة من تركيا لتفريغ 4170 طن رخام بالميناء وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى دمياط .

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وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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