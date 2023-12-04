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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع بداية ديسمبر.. تموين بورسعيد تؤكد توافر كل السلع لصرف مقررات الشهر

لتلبية احتياجات المواطنين
لتلبية احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية

أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد اليوم مع بدايات صرف السلع والمقرارت التموينية لشهر ديسمبر  توافر كافة السلع التموينية لدى البدالين التموينين لتلبية احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكيه لصرف مقررات الشهر  .
 

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وأفاد وكيل تموين بورسعيد أن المديرية تتابع بصورة مستمرة صرف المقررات التموينية المدعمة لـ 169 ألف بطاقة تموينية  وذلك ل 477 الف مستفيد من أصحاب البطاقات التموينية الذكيه ،  وسيتم صرف المقررات من خلال 113 منفذ بيع مقسمة الى 82 بدالا تموينيا و 31 فرع لمشروع جمعيتي.

لتلبية احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية

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وأكد عوض على إستمرار الدفع بالسيارات المتنقلة التى تجوب الميادين العامة فى بورسعيد الخاصة بمبادرة " تخفيض الأسعار وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية من ( زيت - سكر - أزر  - لحوم - مجمدات - السمن .. والزبد ..  الخ) وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار تعاونية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة٣٠ % من أجل إحداث توازن سعرى بالأسواق وحصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع بسهوله ويسر . 

وعلى جانب أخر تفقد  وكيل وزارة التموين فى بورسعيد عدد من المخابز البلدية للوقوف على مدى إنتظام العمل بها وتأكد سيادته من إنتظام سير العمل بالمخابز البلدية وأن المخابز تعمل بشكل طبيعى وبصورة سلسة وسريعة من خلال 75 مخبز بأنحاء متفرقة بالمحافظة 

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