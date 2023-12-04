محافظ بورسعيد يتابع جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى لمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الاحياء، ومديري المدارس التي سوف تشهد الانتخابات.

محافظ بورسعيد يتفقد اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها استعدادا للانتخابات FB_IMG_1701695832746 FB_IMG_1701695829030 FB_IMG_1701695812972 FB_IMG_1701695816476 FB_IMG_1701695807685 FB_IMG_1701695799289 FB_IMG_1701695793621 FB_IMG_1701695795837 FB_IMG_1701695791236 FB_IMG_1701695788853

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد والبالغ عددهم حوالى 533,533 ناخب موزعون علي 68 لجنة انتخابية داخل 7احياء و مدينة بورفؤاد بالإضافة الى 4 لجان انتخابية للمغتربين.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، اللجان الانتخابية داخل مدارس ( القناة الابتدائية _ على مبارك الابتدائية _ و بورسعيد الاعدادية للبنين _ وبورسعيد الإعدادية بنات _أكتوبر الثانوية بنات _ مدرسة المهندس على سليمان _ مدرسة التوكيلات الملاحية الابتدائية ) ، حيث أكد محافظ بورسعيد على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

محافظ بورسعيد يتفقد اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها استعدادا للانتخابات FB_IMG_1701695771955 FB_IMG_1701695769891 FB_IMG_1701695765441 FB_IMG_1701695767706 FB_IMG_1701695763316 FB_IMG_1701695757007 FB_IMG_1701695752295 FB_IMG_1701695754607 FB_IMG_1701695774058 FB_IMG_1701695776138

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الإنتخابية، حيث أكد على توفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، و كذا للمواطنين خلال الاقتراع.

وأوضح محافظ بورسعيد ، أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية .

وطالب محافظ بورسعيد بضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك خلال تفقده محيط اللجان الانتخابية، وأضاف محافظ بورسعيد أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

وحث محافظ بورسعيد المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وأشار الغضبان إلى أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ستكون جاهزة على أعلى مستوى لاستقبال مارثون الانتخابات الرئاسية، لافتا أن المشاركة في الانتخابات سوف تعكس وعي وثقافة و عظمة الدولة المصرية، مؤكدا انه تم تكليف لجان مشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة لتنفيذ عمل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.