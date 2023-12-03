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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: تشجيع أبنائنا للمشاركة في الأنتخابات الرئاسية

مطرانية الأقباط الأرثوذكس
مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: تشجيع أبنائنا للمشاركة

ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها إجتماع اللجنة المختصة التابعة لإيبارشية بورسعيد والمسؤولة عن المشاركة في الأنتخابات الرئاسية المرتقبة خلال الشهر الجاري.

وأكد الأنبا تادرس  أن أعضاء اللجنه المسؤولة عن الأنتخابات قد أتفقوا جميعاً إنطلاقاً من دور الكنيسه الوطنى على تشجيع أبناء الكنيسة فى بورسعيد للمشاركة  الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية في هذه الفترة الحاسمة والفاصله في تاريخ البلاد للحفاظ على مكتسبات التنمية و الإستقرار للبلاد ، والأمن،  والأمان.

مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: تشجيع أبنائنا للمشاركة  في الأنتخابات الرئاسية

كما أكدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد  أن إيبارشية بورسعيد تبذل كل الإمكانات لتشجيع المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ايام 10 و 11 و 12 ديسمبر  القادمين.

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و أختتمت مطرانية بورسعيد  بالدعاء لله أن يحفظ مصر  بلدنا العزيز الغالي دوما.

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