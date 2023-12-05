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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل بعدد من إدارات الديوان العام

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على التنسيق بين الجهات المختصة ، والتعاون

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، اجتماعا ، لاستعراض ومتابعة مستجدات العمل داخل عدد من الإدارات بديوان عام محافظة بورسعيد ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة  ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات المختصة .

واستعرض محافظ بورسعيد سير العمل في بعض الملفات  بالإدارة المالية والإدارة الإستراتيجية  وإدارة المشروعات وإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية بالمحافظة.

 ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تطوير مستوى الأداء،  بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال والدقة في تنفيذها .

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، والتعاون المثمر للاستمرار في إنجاز خطط التنمية،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق افضل مناخ لبيئة العمل لتكون دافع لمزيد من التطور والتنمية.

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وأشار محافظ بورسعيد أن هناك تطورا ملحوظا في مستوى الأداء الحكومي بالمحافظة، والذي يأتي بالتوازي مع تنفيذ كبرى المشروعات التنموية،  بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات،  مشددا على استمرار التعاون والعمل الجاد  لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لأبناء المحافظة.

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