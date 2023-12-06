الآلاف يحتشدون لدعم الرئيس السيسي في بورسعيد | شاهد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، بنادي المعارف، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ورفع المشاركون الذين وصل عددهم إلى 15 ألف مواطن، لافتات عليها صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، في الوقت الذي جرى ترجمة كلمات المؤتمر بلغة الإشارة.

وشهد المؤتمر مشاهد مبهجة، حيث حمل المشاركون بالونات بألوان مصر بجانب الإشارة بعلامة النصر، ورفع صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر في كافة جوانب المؤتمر الجماهيري، مرددين هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي وداعمة للدولة المصرية، بحضور الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب.

ودخل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، ممسكاً بيد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، المؤتمر الجماهيري قبل بدايته، وهتف الآلاف من الحضور للمؤتمر فور رؤيتهم هذا المشهد: "تحيا مصر"، في ظل تصفيق حار ورفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدد الآلاف من أبناء بورسعيد الحضور للمؤتمر تأييدهم للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية، ومواجهة المخاطر التي تحيط بالوطن، والأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كله.

بورسعيد تنتفض دعما للرئيس IMG-20231206-WA0040 IMG-20231206-WA0038 IMG-20231206-WA0039 IMG-20231206-WA0026 IMG-20231206-WA0024 IMG-20231206-WA0035 IMG-20231206-WA0023 IMG-20231206-WA0019 IMG-20231206-WA0031 IMG-20231206-WA0028 IMG-20231206-WA0029 IMG-20231206-WA0030 IMG-20231206-WA0037 IMG-20231206-WA0033 IMG-20231206-WA0025 IMG-20231206-WA0032 IMG-20231206-WA0027 IMG-20231206-WA0014 IMG-20231206-WA0013 IMG-20231206-WA0005

ورحب النائب عادل اللمعي، أمين المحافظة بحزب مستقبل وطن، بالحضور مؤكدًا على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كدور وطني على كل مواطن في مصر، مُعدداً الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خاصة في محافظة بورسعيد من تأمين صحي شامل وتحول رقمي، وتطوير الموانئ وإنشاء الأرصفة البحرية وغيرها.



وأضاف الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن قطاع التعليم العالي حدث فيه تطور غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن الجامعة تؤكد دائماً من خلال حملات التوعية والندوات على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني هام.

وعرض اللواء محمد الغباري، مدير الأكاديمية الوطنية، جانب مما تحقق من إنجازات في شتى المجالات على أرض بورسعيد، وما يحاك بالوطن من مخاطر بالمنطقة والأزمة الاقتصادية التي تواجه دول العالم، والتي تستلزم مزيد من الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية في شتى المجالات وسياسة الدولة المصرية الناجحة في تأمين حدودها والتصدي لأي محاولات للنيل منها.



وأوضح الشيخ جمال عواد، مدير أوقاف بورسعيد، أن ما تحقق من إنجازات وتنمية في شتى المجالات خلال السنوات الماضية بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني في هذه المرحلة الحرجة التي تواجه دول العالم كله.

وأشار الأنباء تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، إلي أن القيادة السياسية بذلت جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان والوحدة للشعب المصري.

وأكدت الدكتور هاله عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على التطور الكبير الذي شهده قطاع التعليم في مراحله المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.