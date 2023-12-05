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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الشبكة الوطنية الموحدة استعداداً لانطلاق الانتخابات الرئاسية

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الشبكة الوطنية الموحدة

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى

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 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الشبكة الوطنية الموحدة لاستقبال الانتخابات الرئاسي

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واستعرض محافظ بورسعيد،  الأعمال التنسيقية التي تمت بين الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة وبين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

 وشدد على ضرورة تفعيل دور الشبكة الوطنية على أكمل وجه ، للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ، لتكون على اتصال دائم، ومستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة .

ووجه محافظ بورسعيد  الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة،  بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لمراجعة مداخل ومخارج مقرات كل اللجان، وتمهيد المداخل والمخارج التي تحتاج لذلك، للتيسير على المواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم،  وحتى يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق باسم مصر.

بورسعيد الانتخابات الرئاسية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد نائب محافظ بورسعيد

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