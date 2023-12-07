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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 64 لجنة عامة

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،عن انتهاء كافة الأجهزة التنفيذية و الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس البالغ عددها ٦٤ مقر بالإضافة إلى ٤ للوافدين  .

 

 تشهد محافظات الجمهورية مارثون العملية الانتخابية الرئاسية ٢٠٢٤ استعدادا للعرس الانتخابي التي من المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

 


و ناشد محافظ بورسعيد كافة المواطنين على ضرورة  المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، التي  تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ،  التي تعبر عن   قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية،  

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وأشار محافظ بورسعيد الى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن،  ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

 

 

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