بورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 64 لجنة عامة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،عن انتهاء كافة الأجهزة التنفيذية و الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية، من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس البالغ عددها ٦٤ مقر بالإضافة إلى ٤ للوافدين .

تشهد محافظات الجمهورية مارثون العملية الانتخابية الرئاسية ٢٠٢٤ استعدادا للعرس الانتخابي التي من المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.



و ناشد محافظ بورسعيد كافة المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، التي تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ، التي تعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية،

وأشار محافظ بورسعيد الى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.