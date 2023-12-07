محافظ بورسعيد: المجمع الصناعي الثالث يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية|شاهد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه الكبير بملف تنمية الصناعة على أرض بورسعيد، خاصة مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الرئيس وفر لصغار المستثمرين ببورسعيد أكثر من 300 مصنع خلال ست أعوام، مجددا الشكر لرئيس الجمهورية على هديته الثمينة لأبناء بورسعيد « مجمع الصناعات الثالث».

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير للدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وجميع أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار الشباب المتقدمين للمشروع برئاسة المهندس محمد السيد، كما توجه بالشكر لهيئة التنمية الصناعية و هيئة تحديث الصناعة، على ما بذلوه من جهود خلال فعاليات المقابلات الشخصية و ايضا وجه الشكر لمهندسي ومقاولي المشروع، وذلك على جهودهم في سرعة إنشاء المجمع الصناعي الثالث.

واستعرض محافظ بورسعيد نتائج المقابلات الشخصية، حيث أكد محافظ بورسعيد أنه تم الإعلان عن هدية الرئيس لشباب محافظة بورسعيد في 18 سبتمبر الماضي وتم فتح باب التقديم للمشروع حتى 16 أكتوبر الماضي، وتقدم عدد 370 شابا وفتاة من محافظة بورسعيد، وجري عمل مقابلات شخصية معهم لبحث قدرتهم المالية وقدرتهم على عمل المشروعات المعروضة، حيث وقع الاختيار على عدد 55 من الشباب.

كما أكد محافظ بورسعيد أنه تم تخفيض الإيجار لهم لـ 15 ألف شهريا، على أن يكون مدة العقد 5 سنوات فقط بحق الانتفاع، ومن المقرر أن يتسلم الشباب المصانع للبدء في تشغيلها في 23 ديسمبر الجاري « عيد النصر» .

وهنأ محافظ بورسعيد، الشباب لاجتيازهم الاختبارات و المقابلات الشخصية التي أجريت بواسطة نخبة من المستثمرين، مشيرا إلى أنهم حصلوا على فرصة كبيرة و يجب استغلالها بالشكل الأمثل، كما حثهم على العمل الجاد و الإخلاص حتى يصبحوا نماذج مشرفة لأنفسهم و لوطنهم، و يساهموا في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة.

ولفت محافظ بورسعيد إلي أنه يجرى توفير تسهيلات كبيرة للشباب، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المجمع الصناعي الثالث سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.

فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وقال محافظ بورسعيد، إن تجربة محافظة بورسعيد في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كانت تجربة رائدة، وذلك من خلال إقامة مجمع 58 و 54 مصنعا، والذى يعد من الكيانات المميزة جنوب بورسعيد فى تقديم الصناعات الصغيرة فى مختلف المجالات، وتنمية الإنتاج المحلى، وفتح مزيد من الأسواق المحلية بأيدى مصرية شبابية، بل التصدير لدول الشرق الأوسط والمجتمعات الأوروبية، مؤكدا أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.

الغضبان أن تجربة محافظة بورسعيد في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة رائدة IMG-20231207-WA0087 IMG-20231207-WA0089 IMG-20231207-WA0086 IMG-20231207-WA0079 IMG-20231207-WA0083 IMG-20231207-WA0081 IMG-20231207-WA0078 IMG-20231207-WA0082

ومن جانبه، وجه المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين و رئيس اللجنة المشكلة لاختيار الشباب المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث، الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا الصرح الجديد والذي يضاف لسلسلة من المشروعات الصناعية العملاقة على أرض بورسعيد، مشيدا بجولات المحافظ المكوكية لمتابعة مستجدات المناطق الصناعية، لافتا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر، تمثل 80% من النشاط الصناعي في الدول المتقدمة، لافتا أن المناخ العام في بورسعيد أصبح صناعي، كما توجه بالشكر لأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه تم اختيار الشباب الأعلى درجات بالنسبة لمعايير القبول التي وضعتها اللجنة.