عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: المجمع الصناعي الثالث يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية|شاهد

الغضبان أن تجربة
الغضبان أن تجربة محافظة بورسعيد في مجال الصناعات المتوسطة

 وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه الكبير بملف تنمية الصناعة على أرض بورسعيد،  خاصة مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. 

 

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الرئيس وفر لصغار المستثمرين ببورسعيد أكثر من 300 مصنع خلال ست أعوام، مجددا الشكر لرئيس الجمهورية على هديته الثمينة لأبناء بورسعيد « مجمع الصناعات الثالث».

 

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير للدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  وجميع أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار الشباب المتقدمين للمشروع برئاسة المهندس محمد السيد،  كما توجه بالشكر لهيئة التنمية الصناعية و هيئة تحديث الصناعة، على ما بذلوه من جهود خلال فعاليات المقابلات الشخصية و ايضا وجه الشكر لمهندسي ومقاولي المشروع،  وذلك على جهودهم في سرعة إنشاء المجمع الصناعي الثالث.

 

واستعرض محافظ بورسعيد نتائج المقابلات الشخصية،  حيث أكد محافظ بورسعيد أنه تم الإعلان عن هدية الرئيس لشباب محافظة بورسعيد في 18 سبتمبر الماضي وتم فتح باب التقديم للمشروع حتى 16 أكتوبر الماضي،  وتقدم عدد  370 شابا وفتاة من محافظة بورسعيد، وجري عمل مقابلات شخصية معهم لبحث قدرتهم المالية وقدرتهم على عمل المشروعات المعروضة، حيث وقع الاختيار على عدد 55 من الشباب.

 

كما أكد محافظ بورسعيد أنه تم تخفيض الإيجار لهم لـ 15 ألف شهريا، على أن يكون مدة العقد 5 سنوات فقط بحق الانتفاع، ومن المقرر أن يتسلم الشباب المصانع للبدء في تشغيلها في 23 ديسمبر الجاري « عيد النصر» .

وهنأ محافظ بورسعيد، الشباب لاجتيازهم الاختبارات و المقابلات الشخصية التي أجريت بواسطة نخبة من المستثمرين،  مشيرا إلى أنهم حصلوا على فرصة كبيرة و يجب استغلالها بالشكل الأمثل،  كما حثهم على العمل الجاد و الإخلاص حتى يصبحوا نماذج مشرفة لأنفسهم و لوطنهم،  و يساهموا في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة.

 

ولفت محافظ بورسعيد إلي أنه يجرى توفير تسهيلات كبيرة للشباب، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد. 

 

وأكد محافظ بورسعيد أن المجمع الصناعي الثالث سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.

فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

رئيس الشركة القابضة للمياه.. يتفقد محطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد المقار الإنتخابية للوافدين | صور

وقال محافظ بورسعيد، إن تجربة محافظة بورسعيد في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كانت تجربة رائدة، وذلك من خلال إقامة مجمع 58  و 54 مصنعا، والذى يعد من الكيانات المميزة جنوب بورسعيد فى تقديم الصناعات الصغيرة فى مختلف المجالات، وتنمية الإنتاج المحلى، وفتح مزيد من الأسواق المحلية بأيدى مصرية شبابية، بل التصدير لدول الشرق الأوسط والمجتمعات الأوروبية، مؤكدا أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.

الغضبان أن تجربة محافظة بورسعيد في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة رائدة

IMG-20231207-WA0087
IMG-20231207-WA0087
IMG-20231207-WA0089
IMG-20231207-WA0089
IMG-20231207-WA0086
IMG-20231207-WA0086
IMG-20231207-WA0079
IMG-20231207-WA0079
IMG-20231207-WA0083
IMG-20231207-WA0083
IMG-20231207-WA0081
IMG-20231207-WA0081
IMG-20231207-WA0078
IMG-20231207-WA0078
IMG-20231207-WA0082
IMG-20231207-WA0082

ومن جانبه، وجه المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين و رئيس اللجنة المشكلة لاختيار الشباب المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث،  الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا الصرح الجديد والذي يضاف لسلسلة من المشروعات الصناعية العملاقة على أرض بورسعيد،  مشيدا بجولات المحافظ المكوكية لمتابعة مستجدات المناطق الصناعية،  لافتا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر،  تمثل 80% من النشاط الصناعي في الدول المتقدمة،  لافتا أن المناخ العام في بورسعيد أصبح صناعي،  كما توجه بالشكر لأعضاء اللجنة،  مؤكدا أنه تم اختيار الشباب الأعلى درجات بالنسبة لمعايير القبول التي وضعتها اللجنة.

بورسعيد الإقتصاد المصرى التنمية الصناعية السيسى رئيس الجمهورية الصناعات المتوسطة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات المتوسطة شباب محافظة بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يتفقد المقار الإنتخابية للوافدين | صور

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

بورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 64 لجنة عامة

استعدادا للانتخابات الرئاسية.. بدء تركيب البانرات الموحدة والمظلات أمام اللجان في بورسعيد

لاستقبال 533533 ناخبا.. محافظ بورسعيد: أنهينا إعداد وتجهيز جميع المقار الانتخابية

مياه القناة: إحلال وتجديد شبكات خطوط قرية أم عزام

الآلاف يحتشدون لدعم الرئيس السيسي في بورسعيد | شاهد

محافظ بورسعيد يتفقد جراجات الأحياء للوقوف على كفاءة المعدات والسيارات وجاهزيتها

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية|وزير الدفاع الأمريكي يهدد أعضاء الكونجرس: سنرسل أعمامكم وأبنائكم لمحاربة روسيا

الأهلي أقوى.. تعليق ناري لخالد الغندور بعد فوز ضمك على الاتحاد

ضياء رشوان: مصر تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة

لو مستعجل.. أسرع خطوات استخراج جواز سفر فوري وبدل فاقد

بشرى سارة.. انخفاض أسعار البطاطس خلال أيام| كم يصل ثمن الكيلو؟

حملة السيسي: الموقف المصري يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا نجمة الأفتر بارتي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

80 صورة من عزاء ناهد فريد شوقي

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ