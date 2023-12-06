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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه القناة: إحلال وتجديد شبكات خطوط قرية أم عزام

مياه القناة : إحلال
مياه القناة : إحلال وتجديد شبكات خطوط مياه قرية أم عزام

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، علي استمرار أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة "الاسبستوس"، بقرية ام عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين، بمواسير شبكات PVC جديدة قطر 4 بوصة جديدة، بالإضافة إلى تغير كامل للوصلات المنزلية، وتركيب محابس تحكم ومحابس غسيل لشبكات المياه.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من نسبة أعمال 50% من الإحلال والتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب بقرية أم عزام من مواسير الاسبستوس الي مواسير PVC والتي يتم تنفيذها بطول 4.5 كيلو متر، مؤكداً أنه الأعمال تتم دون تأثير علي الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين في المناطق التي تشهد أعمال الإحلال والتجديد،

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه محطة مياه أم عزام تعمل بطاقة تصميمية ٢٤٠٠ م٣ يوميًا، وتعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية، وتخدم منطقة أبو محارب، وعزبة صبري، ومساكن أم عزام، وعرب أبو قاسم، وبذلك تم القضاء نهائيًا على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالي طبقًا للمواصفات القياسية.

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وأشار عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم الانتهاء تماما من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة بمحطة مياه أم عزام، والتي شملت منظومة فصل الرمال وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، ومنظومة حقن الكلور، وأحواض تخفيف الحمأة، ورش وطلاء الحاويات، وفلاتر المياه، وتغيير الوسط الترشيحي الخاص بالفلاتر، وصيانة لوحات الكهرباء، وإجراء الصيانة اللازمة للطلمبات، وذلك لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات الصحية والبيئية.

مياه القناة : إحلال وتجديد شبكات خطوط مياه قرية أم عزام

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وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى أحلال وتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من "الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

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