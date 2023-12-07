واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، جولاته الميدانية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية للمقار الإنتخابية استعدادا للعرس الديمقراطي والذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من ١٠ _١٢ ديسمبر الجاري، حيث تفقد محافظ بورسعيد ، مقار اللجان الانتخابية للوافدين داخل ( الهيئة الاقتصادية لقناة السويس _ الهيئة العامة لمنطقة الاستثمار ببورسعيد) .

و أوضح المحافظ أن عدد لجان الوافدين داخل محافظة بورسعيد يبلغ (٥) لجان انتخابية ، واطمئن اللواء عادل الغضبان على تجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى، مع تركيب البانرات الموحدة و اللوحات الإرشادية و التوعوية، أمام لجان الوافدين ، فضلا عن تركيب المظلات لحماية الناخبين من أجواء الطقس الغير مستقرة، مشيرا أن ذلك يأتى للتيسير على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام" ١٠ ،١١ ، ١٢ " من شهر ديسمبرالجارى، من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءً.

محافظ بورسعيد يتفقد المقار الإنتخابية للوافدين | صور IMG-20231207-WA0059 IMG-20231207-WA0050 IMG-20231207-WA0058 IMG-20231207-WA0054 IMG-20231207-WA0055 IMG-20231207-WA0053 IMG-20231207-WA0049 IMG-20231207-WA0044 IMG-20231207-WA0048 IMG-20231207-WA0052 IMG-20231207-WA0041 IMG-20231207-WA0051 IMG-20231207-WA0043 IMG-20231207-WA0046 IMG-20231207-WA0047

وناشد محافظ بورسعيد ، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.