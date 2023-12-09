قبل ساعات من انطلاقها..محافظ بورسعيد يتفقد الشبكة الوطنية الموحدة استعدادا لانتخابات الرئاسية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدا فى الفترة من ١٠ ــ ١٢ ديسمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة

وتأكد محافظ بورسعيد، من الانتهاء من كافة الأعمال التنسيقية بين الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة و الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وشدد على ضرورة تفعيل دور الشبكة الوطنية على أكمل وجه ، للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ، لتكون على اتصال دائم، ومستمر لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

استعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 محتفظ بورسعيد يتفقد الشبكة الوطنية IMG-20231209-WA0008 IMG-20231209-WA0010 IMG-20231209-WA0009 IMG-20231209-WA0006 IMG-20231209-WA0005 IMG-20231209-WA0003 IMG-20231209-WA0004

وأكد محافظ بورسعيد أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، سوف تعقد على مدار الساعة خلال أيام الانتخابات، لرصد أعداد الناخبين، و متابعة سير العملية الانتخابية داخل كافة المقار الانتخابية على مستوى المحافظة ، و للتأكد من تقديم التيسيرات للمواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، حتى يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق باسم مصر.