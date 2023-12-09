انزل شارك.. تعليم بورسعيد تحشد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد ٦ اجتماعات بالقيادات التعليمية بالمحافظة ومدراء الإدارات التعليمية و المدارس لحث الجميع للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد أن المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي واجب وطنى على كل مواطن مصرى بوجه عام وبورسعيدى بوجه خاص و منتمى للعملية التعليمية على وجه الخصوص .

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن المشاركة يجب أن تكون جماعية اسرية فليس مشاركة المعلم أو المعلمة أو الموظف فقط هو الواجب الوطنى بل وجب على كل منتمى للعملية التعليمية أن يدعوا أبناءه ممن لهم حق الانتخابات و إخوته ووالديه لانه حق أصيل وأساسى.

تحت شعار انزل شارك اجتماعات متواصلة لتعليم بورسعيد للمشاركة فى الاستحقاق الرئاسي Picsart_23-12-09_16-00-16-450 Picsart_23-12-09_16-00-14-322 Picsart_23-12-09_15-59-32-503 Picsart_23-12-09_15-59-29-201 Picsart_23-12-09_15-58-51-109 Picsart_23-12-09_15-58-48-795 Picsart_23-12-09_15-58-17-024 Picsart_23-12-09_15-58-14-830 Picsart_23-12-09_15-57-46-892 Picsart_23-12-09_15-57-44-242 Picsart_23-12-09_15-57-24-292 Picsart_23-12-09_15-57-21-406

وأنهت بورسعيد الاستعداد للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ باعداد ٦٨ مقر انتخابي باجمالي ٨٠ لجنة فرعية بينهم ٥ لجان للوافدين لاستقبال ٥٣٣٥٣٣ ناخب من إجمالي عدد سكان المحافظة البالغ عددهم ٧٧٢٢٩٩.