انزل شارك.. تعليم بورسعيد تحشد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد ٦ اجتماعات بالقيادات التعليمية بالمحافظة ومدراء الإدارات التعليمية و المدارس لحث الجميع للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد أن المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي واجب وطنى على كل مواطن مصرى بوجه عام وبورسعيدى بوجه خاص و منتمى للعملية التعليمية على وجه الخصوص .
وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن المشاركة يجب أن تكون جماعية اسرية فليس مشاركة المعلم أو المعلمة أو الموظف فقط هو الواجب الوطنى بل وجب على كل منتمى للعملية التعليمية أن يدعوا أبناءه ممن لهم حق الانتخابات و إخوته ووالديه لانه حق أصيل وأساسى.
وأنهت بورسعيد الاستعداد للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ باعداد ٦٨ مقر انتخابي باجمالي ٨٠ لجنة فرعية بينهم ٥ لجان للوافدين لاستقبال ٥٣٣٥٣٣ ناخب من إجمالي عدد سكان المحافظة البالغ عددهم ٧٧٢٢٩٩.