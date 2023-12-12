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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد الناخبين ثالث أيام الانتخابات الرئاسية فى بورسعيد بأعداد كبيرة

إقبال كبير على لجان
إقبال كبير على لجان بورسعيد ثلاثة أيام الانتخابات الرئاسية

مع بداية اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ، توافدا متزايدا للناخبين مع بدء عمليه التصويت وفتح باب الاقتراع.  

وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.

وبمحيط المقار الانتخابية،  ظهر إقبال مشرف للشباب وحضور لافت للمرأة وإصرار وعزيمة من كبار السن وذوى الهمم.  

ويدلي أكثر من 533 ألف ناخب ببورسعيد بأصواتهم موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،  بالإضافة إلى 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

كبار السن وذوو الهمم يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في بورسعيد

موظفو ديوان عام محافظة بورسعيد يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية جهودها في تأمين المقار الانتخابية وتوفير حرم ٱمن للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، ما يعكس الحالة الحضارية والآمنة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل ما يحيط بها من أحداث متصارعة.

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