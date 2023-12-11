محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا ،اليوم، مع رؤساء الأحياء الأجهزة التنفيذية والمعنية بالعملية الانتخابية، استعدادا لليوم الثاني «للانتخابات الرئاسية 2024» والتي شهد اليوم الأول منها إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والظهور بصورة حضارية مشرفة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها لظهور بصورة مشرفة خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية ،وتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة و لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسر ، مؤكدا علي المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، التي تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ، و تؤكد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية.

ولفت محافظ بورسعيد أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل للجميع ، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

ووجه محافظ بورسعيد ، رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم ومتابعة سير العملية الانتخابية خلال الايام القادمة، داخل المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف ، مع استمرار رفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، ورفع مستوى النظافة في محيط المقار الانتخابية، وفي الشوارع المؤدية من وإلي اللجان الانتخابية و تحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.