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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية في بورسعيد.. توافد الآلاف| صور

بورسعيد اولةيوم انتخابات
بورسعيد اولةيوم انتخابات اختيار رئيس مصر القادم ٢٠٢٤

في أول أيام العرس الديمقراطي « الانتخابات الرئاسية 2024» ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة،  وذلك للوقوف على استعدادات بدء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وبحضور ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية  .. وأعلن  أن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات و التنسيقات اللازمة لضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

حصاد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية فى بورسعيد . توافد الآلاف لاختيار رئيس مصر

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وأكد المحافظ ،على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية  ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء  .

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ، إقبالا كبيرا من الناخبين مع بدء عمليه التصويت وفتح باب الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.

حصاد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية فى بورسعيد . توافد الآلاف لاختيار رئيس مصر

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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  اليوم صباحا،  بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024  ،  وذلك داخل لجنة مدرسة « أم المؤمنين»  الإبتدائية المعتمدة بحي الشرق، وسط توافد مكثف من المواطنين للادلاء بصوتهم

و حرص محافظ بورسعيد على مشاركة المواطنين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للعملية الانتخاببة ، وتأكد المحافظ من انتظام سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر،  مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين و القائمين على العملية الانتخابية
خلال الساعات الأولى من بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام  ، وفرت محافظة بورسعيد الكراسي المتحركة لذوى الهمم و كبار السن للإدلاء بأصواتهم في أول ايام الانتخابات الرئاسية 2024.

حصاد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية فى بورسعيد . توافد الآلاف لاختيار رئيس مصر

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كما قامت الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية باصطحاب المواطنين من كبار السن و ذوى الهمم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع، مع ارتفاع أصوات الأغاني الوطنية واحتفالات المواطنين

رئيس جامعة بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

على أنغام السمسمية.. حشود أمام لجان بورسعيد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

خلال جولته الميدانية الموسعة صباح أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024،  تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام الانتخابات داخل عدد من لجان الوافدين بمحافظة بورسعيد وهما ( لجنة الهيئة الاقتصادية _ و لجنة منطقة الاستثمار و لجنة مدرسة الفرما)  ،  كما تفقد لجنة مدرسة بورسعيد الرسمية للغات، وسط توافد حشد من المواطنين للإدلاء بصوتهم.

و حرص محافظ بورسعيد على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية،  وايضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة و المواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية.

وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف والغير مسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، والتقي محافظ بورسعيد عدد من الناخبين داخل مدرسة بورسعيد التجريبية  ، معربا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الانتخابية ،كما التقي بشباب جامعة الدول العربية الذين أعربوا عن سعادتهم في هذا المشهد المشرف لمحافظة بورسعيد وأكد محافظ بورسعيد ان الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتاً للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وداخل مدرسة الفرما الابتدائية المعتمدة بحي الشرق التقي محافظ بورسعيد عدد من المستشارين وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان موجهاً الشكر للأجهزة المعنية علي هذا الأداء المشرف ،كما التقي بطلاب جامعة بورسعيد داخل اللجان الانتخابية ، والتي شهدت إقبال كثيف لطلاب جامعة بورسعيد ، وطلاب" كلية الآداب ، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية " للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية  2024واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية

وناشد محافظ بورسعيد ، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على  تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  جولاته الميدانية،  خلال اليوم الاول للإنتخابات الرئاسية 2024، حيث تفقد محافظ بورسعيد عددا من المقار الانتخابية داخل مدينة بورفؤاد،  مساء اليوم الأحد،  و هما ( لجنة مدرسة الخلفاء الراشدين  ،  ولجنة مدرسة نبوية الجابري،  ولجنة مدرسة  23 ديسمبر،  و لجنة مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات)  .

و اطمئن محافظ بورسعيد على انتظام سير العملية الإنتخابية داخل مدينة بورفؤاد،  كما تأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين عليها  ،  و ايضا تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم،  مشيدا بالإقبال الغير مسبوق للمواطنين على المقار الإنتخابية داخل مدينة بورفؤاد،  وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية.

ويدلي أكثر من 533 ناخب ببورسعيد أصواتهم موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد،  حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،  بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.

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