موظفو ديوان عام محافظة بورسعيد يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توجه حشد كبير من العاملين بديوان عام محافظة بورسعيد ، إلى المقار الانتخابية اليوم صباحا، و ذلك للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

موظفي محافظة بورسعيد يحتشدوا للادلاء باصواتهم IMG-20231211-WA0061 IMG-20231211-WA0052 IMG-20231211-WA0060 IMG-20231211-WA0058 IMG-20231211-WA0053 IMG-20231211-WA0054 IMG-20231211-WA0057 IMG-20231211-WA0045

و شهد اليوم الثانى من انتخابات الرئاسة 2024، إقبالًا كثيفًا من المواطنين،فى بورسعيد وخاصة الشباب الذين اصطفوا أمام اللجان من التاسعة صباحا، فضلا عن أن التأمين الخاص باللجان على أعلى مستوى، وسط وجود للجهات المتابعة للعملية الانتخابية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.