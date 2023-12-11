عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موظفو ديوان عام محافظة بورسعيد يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

موظفي محافظة بورسعيد
موظفي محافظة بورسعيد يحتشدوا للادلاء باصواتهم

توجه حشد كبير من العاملين بديوان عام محافظة بورسعيد ، إلى المقار الانتخابية اليوم صباحا، و ذلك للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

موظفي محافظة بورسعيد يحتشدوا للادلاء باصواتهم

IMG-20231211-WA0061
IMG-20231211-WA0061
IMG-20231211-WA0052
IMG-20231211-WA0052
IMG-20231211-WA0060
IMG-20231211-WA0060
IMG-20231211-WA0058
IMG-20231211-WA0058
IMG-20231211-WA0053
IMG-20231211-WA0053
IMG-20231211-WA0054
IMG-20231211-WA0054
IMG-20231211-WA0057
IMG-20231211-WA0057
IMG-20231211-WA0045
IMG-20231211-WA0045

و شهد اليوم الثانى من انتخابات الرئاسة 2024،  إقبالًا كثيفًا من المواطنين،فى بورسعيد  وخاصة الشباب الذين اصطفوا أمام اللجان من التاسعة صباحا،  فضلا عن أن التأمين الخاص باللجان على أعلى مستوى، وسط وجود للجهات المتابعة للعملية الانتخابية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

بورسعيد الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية 2024 محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بعلم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برفقة زوجها

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

مفاجأة مدوية بشأن انتقال رمضان صبحي للزمالك.. وعرضان من الدوري المصري لطارق حامد

موضوعات متعلقة

في أول ساعات ثاني أيام انتخابات الرئاسة.. لجان بورسعيد تواصل استقبال حشود المواطنين

محافظ بورسعيد: انتظام سير عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الغضبان: بورسعيد شهدت إقبالًا غير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية

حصاد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية في بورسعيد.. توافد الآلاف| صور

80 لجنة انتخابية تفتح أبوابها غدا فى بورسعيد لاستقبال المواطنين

محافظ بورسعيد: علينا جميعا أن نبعث رسائل للعالم أجمع تؤكد وعي المصريين

انزل شارك.. تعليم بورسعيد تحشد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية: لم نلاحظ أي مخالفات

اليوم الثاني.. صدى البلد يرصد إقبال الناخبين على لجان القاهرة.. صور

أبو العينين: الشعب المصري صاحب حضارة قديمة.. ويبني الجمهورية الجديدة

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

إغلاق مطار تل أبيب بسبب رشقة صاروخية مكثفة تجاه وسط إسرائيل

لا يمكن تبرير الغارات.. مسئول كبير في الأمم المتحدة يهاجم إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

لا تتناولها أبدا.. صورة لقطعة في البانية تخلصي منها فورا

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

فيديو

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ