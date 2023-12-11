الغضبان: بورسعيد شهدت إقبالًا غير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي اي بلاغات أو شكاوى المواطنين خلال سير العملية الانتخابية ، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن محافظة بورسعيد شهدت إقبالا غير مسبوق على المقار الإنتخابية، منذ بدء عملية التصويت والاقتراع.

وأشاد محافظ بورسعيد بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف والغير مسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، معربا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الانتخابية ،حيث أكد محافظ بورسعيد ان الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتاً للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم

وجدد محافظ بورسعيد دعوته لأبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.