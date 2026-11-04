قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الديمقراطيون يعززون تقدمهم في مجلس النواب الأمريكي إلى 232 مقعدًا مقابل 139 للجمهوريين

الديمقراطيون يعززون تقدمهم في مجلس النواب الأمريكي
الديمقراطيون يعززون تقدمهم في مجلس النواب الأمريكي
القسم الخارجي

حقق الحزب الديمقراطي مكسبًا انتخابيًا إضافيًا في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعد فوزه بمقعد جديد في مجلس النواب، ليرتفع إجمالي مقاعده إلى 232 مقعدًا، مقابل 139 مقعدًا للحزب الجمهوري، وفق الأرقام الواردة في التحديث الانتخابي.

ويعزز هذا التقدم موقع الديمقراطيين داخل المجلس، بعدما نجحوا في انتزاع الأغلبية من الجمهوريين، الذين احتفظوا بالسيطرة على مجلس النواب خلال الفترة السابقة.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت حصول الديمقراطيين على 228 مقعدًا مقابل 139 للجمهوريين، مع استمرار فرز الأصوات وحسم عشرات الدوائر الانتخابية، ما أتاح للحزب الديمقراطي توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري. 

وتكتسب هذه النتيجة أهمية سياسية كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تمنح المعارضة الديمقراطية قدرة أكبر على مراقبة أداء الإدارة، وفتح تحقيقات برلمانية، وعرقلة بعض التشريعات التي تتطلب موافقة الكونجرس.

كما تأتي هذه المكاسب في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الإدارة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بالحرب على إيران وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، وهي ملفات برزت ضمن العوامل المؤثرة في توجهات الناخبين. 

من شأن الأغلبية الديمقراطية أن تضع البيت الأبيض أمام مرحلة أكثر صعوبة خلال العامين المقبلين، خصوصًا مع امتلاك الحزب المعارض أدوات الرقابة التشريعية والاستدعاء والتحقيق، فضلًا عن قدرته على التأثير في مسار الموازنة والسياسات الداخلية.

لحزب الديمقراطي انتخابات التجديد النصفي مجلس النواب حزب الجمهوري الديمقراطيين فرز الأصوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

التمويل الإستهلاكي

خبير قانوني يحذر: شركات التمويل الاستهلاكي تورط المواطنين في إيصالات أمانة دون علمهم

المستشار محمود الروبي، الخبير القانوني

مستشار قانوني: شركات التمويل الاستهلاكي تحصل على أضعاف قيمة التمويلات المقدمة للمواطنين

الطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي

ميار عثمان تكشف عن أكثر الكتب تأثيرا في شخصيتها: لويس برايل والخنساء

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد