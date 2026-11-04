الديمقراطيون يعززون تقدمهم في مجلس النواب الأمريكي إلى 232 مقعدًا مقابل 139 للجمهوريين

حقق الحزب الديمقراطي مكسبًا انتخابيًا إضافيًا في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعد فوزه بمقعد جديد في مجلس النواب، ليرتفع إجمالي مقاعده إلى 232 مقعدًا، مقابل 139 مقعدًا للحزب الجمهوري، وفق الأرقام الواردة في التحديث الانتخابي.

ويعزز هذا التقدم موقع الديمقراطيين داخل المجلس، بعدما نجحوا في انتزاع الأغلبية من الجمهوريين، الذين احتفظوا بالسيطرة على مجلس النواب خلال الفترة السابقة.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت حصول الديمقراطيين على 228 مقعدًا مقابل 139 للجمهوريين، مع استمرار فرز الأصوات وحسم عشرات الدوائر الانتخابية، ما أتاح للحزب الديمقراطي توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية سياسية كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تمنح المعارضة الديمقراطية قدرة أكبر على مراقبة أداء الإدارة، وفتح تحقيقات برلمانية، وعرقلة بعض التشريعات التي تتطلب موافقة الكونجرس.

كما تأتي هذه المكاسب في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الإدارة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بالحرب على إيران وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، وهي ملفات برزت ضمن العوامل المؤثرة في توجهات الناخبين.

من شأن الأغلبية الديمقراطية أن تضع البيت الأبيض أمام مرحلة أكثر صعوبة خلال العامين المقبلين، خصوصًا مع امتلاك الحزب المعارض أدوات الرقابة التشريعية والاستدعاء والتحقيق، فضلًا عن قدرته على التأثير في مسار الموازنة والسياسات الداخلية.