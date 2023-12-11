في أول ساعات ثاني أيام انتخابات الرئاسة.. لجان بورسعيد تواصل استقبال حشود المواطنين

شهدت اللجان الإنتخابية بمحافظة بورسعيد ، توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، في الساعات الأولى من ثاني أيام الانتخابات، حيث فرضت الأجهزة الأمنية تواجدها المكثف أمام اللجان، مع توفير حرم ٱمن للمواطنين للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع.

استمرار توافد أهالي بورسعيد على المقرات اللنتخابية IMG-20231211-WA0044 IMG-20231211-WA0045 IMG-20231211-WA0041 IMG-20231211-WA0042 IMG-20231211-WA0043 IMG-20231211-WA0046 IMG-20231211-WA0047 IMG-20231211-WA0038 IMG-20231211-WA0037 IMG-20231211-WA0040

وتم تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة بالديوان العام يترأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير و انتظام العملية الانتخابية و ازالة أي معوقات في اليوم الثاني للعملية الانتخابية.

وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت وناشد محافظ بورسعيد ، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن.