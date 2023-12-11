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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول ساعات ثاني أيام انتخابات الرئاسة.. لجان بورسعيد تواصل استقبال حشود المواطنين

استمرار توافد أهالي
استمرار توافد أهالي بورسعيد على المقرات اللنتخابية

شهدت اللجان الإنتخابية بمحافظة بورسعيد ،  توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،  في الساعات الأولى من ثاني أيام الانتخابات،  حيث فرضت الأجهزة الأمنية تواجدها المكثف أمام اللجان،  مع توفير حرم ٱمن للمواطنين للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع.

استمرار توافد أهالي بورسعيد على المقرات اللنتخابية

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وتم تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة بالديوان العام يترأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  مع ربطها بغرف العمليات الفرعية لمتابعة سير و انتظام العملية الانتخابية و ازالة أي معوقات في اليوم الثاني للعملية الانتخابية.

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محافظ بورسعيد: انتظام سير عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت وناشد محافظ بورسعيد ، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن.

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