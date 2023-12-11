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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: انتظام سير عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء عادل
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انتظام سير العمل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية،  مشيرا إلي أن المواطنين بدأو يتوافدون على المقار الانتخابية منذ فتح التصويت لليوم الثاني.

الغضبان: بورسعيد شهدت إقبالًا غير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية

وأضاف محافظ بورسعيد أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في اول يوم من الانتخابات ، مؤكدا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة على مدار الساعة لمتابعة انتظام الانتخابات لحظة بلحظة.

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انتظام سير العملية الانتخابية

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IMG-20231211-WA0017
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وأوضح محافظ بورسعيد  ،  أن أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد،  يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد  ، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،  بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.

 

وعملية التصويت تبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة

المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

 

لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
 

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