عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين بورسعيد يضبط تاجرًا يبيع سمادًا مدعمًا بأعلى من سعره الرسمي

باع سماد تدعمه الدولة
باع سماد تدعمه الدولة سوق سوداء فسقط فى قبضة رقابة بورسعيد

نجح رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بالتعاون مع مباحث تموين المحافظة فى ضبط تاجر باع سمادًا مدعمًا بسعر أعلى من سعره الرسمي.


كانت معلومات وردت الى محمد عوض مدير مديرية التموين بمحافظة بورسعيد تفيد احتكار احد التجار كمية من السماد المدعم وبيعها بسعر أعلى.

وعلى الفور تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بمتابعة وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق وبناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشن حملات لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار تم مداهمة  المحال  الخاص ببيع الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية ببحر البقر - مشروع ناصر -  جنوب بورسعيد وضبطه بحيازه كمية تقدر ب 550 كجم سماد مدعم من قبل الدولة للمزارعين لتخفيف العبء عن كاهلهم و لا يصرف إلا من خلال الحيازات الزراعية والجمعيات الزراعية ومحظور تداولها وذلك لبيعها بالسوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعه مخالفاً للقانون 95 لسنة 1945 والقانون 109 لسنة 1980 وقانون الزراعة / قرار 53 لسنة 1966 - 974 لسنة 2017 لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والتصدى لمحاولات التجار بالإستيلاء على الأسمده المدعمة من قبل الدولة المصرية .

رجال أعمال صينيون يدرسون فرصًا استثمارية في بورسعيد الجديدة «سلام»

وصلت لمراحل متقدمة.. استمرار أعمال إنشاء «سوق خديجة» بـ بورسعيد


تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

وخلال عمل حملة رقابة بورسعيد التموينة تم تحرير  7 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و5 محاضر شهادات صحية بالإضافة الى 6  محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى 
 

بورسعيد الأسمدة الزراعية إحكام الرقابة على الأسواق الجمعيات الزراعية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الرقابة على الاسواق تموين بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

وصلت لمراحل متقدمة.. استمرار أعمال إنشاء «سوق خديجة» بـ بورسعيد

بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء

مياه القناة: انطلاق حملات غسيل الشبكات وضبط الوصلات المخالفة

تمهيدا لافتتاحه بأعياد النصر.. محافظ بورسعيد يتابع العمل بإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

الغضبان لأهالى بورسعيد: ضربتم مثالا يحتذى به بتلاحم الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومى

ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. تجار بورسعيد يحتشدون في لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

تحت شعار انزل شارك.. حماة وطن يجوبون شوارع بورسعيد في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي: المدمرة ماسون في الطريق لمساعدة السفينة المتضررة بالبحر الأحمر

خطيب المسجد النبوي: أعلى الرسل مرتبة ودرجة محمد ثم إبراهيم

التضامن: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

قبل انطلاقها بأيام.. نصائح لطلاب الجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

للمرة الثانية.. شركة أمن بحري بريطانية: استهداف سفينة سويسرية قبالة سواحل اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

فيديو

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

50 ألف دولار ومحضر| تفاصيل خناقة بوسي وهشام ربيع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ