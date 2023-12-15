تموين بورسعيد يضبط تاجرًا يبيع سمادًا مدعمًا بأعلى من سعره الرسمي

نجح رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بالتعاون مع مباحث تموين المحافظة فى ضبط تاجر باع سمادًا مدعمًا بسعر أعلى من سعره الرسمي.



كانت معلومات وردت الى محمد عوض مدير مديرية التموين بمحافظة بورسعيد تفيد احتكار احد التجار كمية من السماد المدعم وبيعها بسعر أعلى.

وعلى الفور تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بمتابعة وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق وبناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشن حملات لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار تم مداهمة المحال الخاص ببيع الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية ببحر البقر - مشروع ناصر - جنوب بورسعيد وضبطه بحيازه كمية تقدر ب 550 كجم سماد مدعم من قبل الدولة للمزارعين لتخفيف العبء عن كاهلهم و لا يصرف إلا من خلال الحيازات الزراعية والجمعيات الزراعية ومحظور تداولها وذلك لبيعها بالسوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعه مخالفاً للقانون 95 لسنة 1945 والقانون 109 لسنة 1980 وقانون الزراعة / قرار 53 لسنة 1966 - 974 لسنة 2017 لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والتصدى لمحاولات التجار بالإستيلاء على الأسمده المدعمة من قبل الدولة المصرية .



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .

وخلال عمل حملة رقابة بورسعيد التموينة تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و5 محاضر شهادات صحية بالإضافة الى 6 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى

