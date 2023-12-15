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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال أعمال صينيون يدرسون فرصًا استثمارية في بورسعيد الجديدة «سلام»

وفد صيني يبحث الفرص
وفد صيني يبحث الفرص الاستثمارية بمدينة بورسعيد الجديدة

استقبل المهندس طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وفدا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدداً من المستثمرين الصينيين، لبحث أوجه التعاون، ودراسة الفرص الاستثمارية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

 وفي مستهل الزيارة، أجرى الوفد جولة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة بورسعيد الجديدة، وذلك لدراسة إمكانية تنفيذ استثمارات على المياه المرتجعة reject " المتبقية بدون تحلية بعد اتمام عملية التحلية " بالمحطة، للاستفادة منها في عددٍ من المشروعات.

واستكمل الوفد جولته بزيارة المنطقة السكنية بمدينة بورسعيد الجديدة، ودراسة إمكانية توفير سكن للموظفين والعاملين بالمصنع المزمع إنشائه باستثمارات صينية، بجانب الاطلاع على مشروعات الخدمات التي تشمل مدرسة، ومركزا طبيا، وسوقا تجارية، وناديا اجتماعيا، وحضانة.

 

وأوضح المهندس طارق جمال الدين، أن المدينة تم بها تنفيذ 4340 وحدة سكنية ( 217 عمارة )  لمنخفضي الدخل  " إسكان اجتماعي " ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بجانب 171 عمارة أخرى بالمشروع ستضم  3420 وحدة سكنية،  لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي، ومركز طبى، وحضانة، ونادٍ اجتماعى، وسوق تجارية، ومبنى نقطة شرطة، ووحدة إطفاء.

وأضاف المهندس طارق جمال الدين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، بجانب تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية.

معلومات عن بورسعيد الجديدة

 

جدير بالذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان، وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، وتقع فى أقصى الشمال الغربى لشبه جزيرة سيناء، وأن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة، به مشروعات إسكان لمختلف الشرائح، وتعليم، وخدمات إقليمية، وإسكان سياحى، ومناطق صناعية، ولوجيستية، ومناطق استثمارية.

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