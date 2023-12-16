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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يتفقد سير أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث بجنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد : وصول العمل بمجمع الصناعات المغذية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

ورافق محافظ بورسعيد خلال الجولة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

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وأكد محافظ بورسعيد أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادا لافتتاح المجمع وتشغيله خلال أعياد النصر،  موجها بالإسراع في معدلات العمل و تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في الوقت المحدد

وأكد المحافظ، أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية، غزل ونسيج وملابس جاهزة، بتروكيماويات، أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة، مشيرا إلى أنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، الذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، مع تقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

محافظ بورسعيد يؤكد : وصول العمل بمجمع الصناعات المغذية لمراحل متقدمة

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وأوضح أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

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