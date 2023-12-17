محافظ بورسعيد ولجنة من الرقابة الإدارية يتفقدون الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و أعضاء اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية ، الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وتم استعراض مراحل إنشاء الشبكة داخل محافظة بورسعيد ومكوناتها والخدمات التي تقدم داخل الشبكة وأسلوب العمل و جميع المنظومات العاملة بالشبكة من فيديوكونفرانس كما تم إجراء محادثة مباشرة مع غرفة الإسعاف وغرفة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

كما تم تفقد عربية التدخل السريع وكيفية عملها وتفقد ايضا منظومات الإطفاء داخل الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية ومصادر الكهرباء التبادلية.

وتم التأكيد علي استمرارية عمل الشبكة علي مدار ٢٤ ساعة، حيث تم عرض جميع الفعاليات التي قامت بها الشبكة منذ بدأ عملها بمحافظة بورسعيد كأول مركز للشبكة الوطنية للمحافظات داخل جمهورية مصر العربية.