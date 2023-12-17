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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد:المدارس الخاصة تتكامل مع الحكومية في تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أهمية المدارس الخاصة، والتي تتكامل مع المدارس الحكومية في تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل.

واستعرض المحافظ ، خلال لقائه مع عدد من مديري المدارس الخاصة بالمحافظة اليوم /الأحد/ ، مستجدات سير وانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد أولت لملف التعليم اهتماما خاصا، وحرصت على التوسع في المدارس الخاصة للارتقاء بالعملية التعليمية، منوها إلى أهمية التدريب المستمر على أحدث نظم التعليم بما يحقق الأهداف المرجوة من تطوير العملية التعليمية.

ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس الخاصة، عن شكرهم للمحافظ لدعمه المتواصل لجميع العاملين في المنظومة التعليمية ببورسعيد، وحرصه على توفير أفضل مناخ دراسي لأبنائنا الطلاب، إيمانا منه بأهمية التعليم في تنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن.

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