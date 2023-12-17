محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير شارع عبد الحليم محمود

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استمرار اعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم بنطاق حي الزهور وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف و التخطيط والإرشادات و العلامات المرورية .

استمرار رفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بزهور بورسعيد IMG-20231217-WA0029 IMG-20231217-WA0028 IMG-20231217-WA0030 IMG-20231217-WA0031 IMG-20231217-WA0032

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .