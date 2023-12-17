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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير شارع عبد الحليم محمود

استمرار رفع كفاءة
استمرار رفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بزهور بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استمرار اعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم بنطاق حي الزهور وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف و التخطيط والإرشادات و العلامات المرورية .

استمرار رفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود بزهور بورسعيد

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ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عبد الحليم محمود محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

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