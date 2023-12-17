عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداد لفصل الشتاء رئيس ضواحى بورسعيد تتابع اصطفاف المعدات بجراج الحى

اصطفاف معدات ضواحى
اصطفاف معدات ضواحى بورسعيد

تفقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد الاستعدادات والترتيبات النهائية داخل جراج عام الحى لتنفيذ اصطفاف والسيارات المعدات  والتأكد من سلامتها والوقوف على جاهزيتها لمواجهه أى أزمات طارئة

واوضحت رئيس حى الضواحى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعمل اصطفاف للمعدات داخل جراج عام حى الضواحى للتأكد من سلامة المعدات والوقوف على جاهزيتها للعمل ومواجهه أى أزمات طارئة جرى اليوم إستكمال الاستعدادات والترتيبات النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اصطفاف المعدات والسيارات التابعه الحى والمعدات التابعة لحى غرب برئاسة العميد نعمان علي  بعد عملية الدمج بين كلا الجراجين وذلك من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات والوقوف على جاهزيتها استعداداً للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

استعداد لفصل الشتاء رئيس ضواحى بورسعيد تتابع اصطفاف المعدات بجراج الحى

FB_IMG_1702813428975
FB_IMG_1702813428975
FB_IMG_1702813414163
FB_IMG_1702813414163
FB_IMG_1702813406241
FB_IMG_1702813406241
FB_IMG_1702813410375
FB_IMG_1702813410375
FB_IMG_1702813401475
FB_IMG_1702813401475
FB_IMG_1702813398038
FB_IMG_1702813398038
FB_IMG_1702813390453
FB_IMG_1702813390453

واكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن إصطفاف اليوم استهدف التأكد من الإستعداد لموسم سقوط الأمطار و مجابهة الأزمات و الكوارث واضافت أنه يجرى بالتزامن مع ذلك إستكمال العمل فى  تطوير ورفع كفاءة مبنى جراج عام الحى حيث يجرى إستكمال دهان المكاتب والمباني الإدارية والورش الفنية ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامه داخل وحول محيط المبنى كما تم الانتهاء من دهان البردورات وتخطيط حارات مرور السيارات ورفع كفاءة النظافه العامه

بالأرقام.. تكنولوجي مناخ بورسعيد يستقبل 2365 طلبا خلال شهر نوفمبر

الغضبان: انتهاء تنفيذ 90٪ من إنشاءات مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

وقد أوضحت رئيس الحى أن أعمال تطوير الجراج تشمل دهان المبانى والمكاتب الإدارية ومظلات السيارات والمعدات وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسيه وممرات اصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية وترميم وإصلاح مبانى مغاسل ومشاحم السيارات إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامه ومعالجة شبكه الصرف الصحي الداخلية للجراج وازاله الغاب والحشائش الخضراء داخل وحول محيط مبنى جراج عام الحى بواسطه إدارة الحدائق بالحي وذلك في إطار إستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير المبنى وازاله كافة المعوقات التي تعيق رفع كفائته وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة المنظومة الفنية بالجراح والتى تشمل صيانه المعدات والسيارات العاملة بهدف رفع كفاءة العمل داخل الجراج بما يؤدى إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافه العامه وازاله الأشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات

وأشارت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن أعمال رفع كفاءة وتطوير الجراج تأتى بهدف العمل على جاهزيته الكاملة لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها

بورسعيد اصطفاف المعدات الخدمات المقدمة للمواطن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شبكة الصرف الصحي عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

وزارة العمل: 3500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وبدون استثناءات

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. تكنولوجي مناخ بورسعيد يستقبل 2365 طلبا خلال شهر نوفمبر

الغضبان: انتهاء تنفيذ 90٪ من إنشاءات مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

الغضبان يتفقد سير أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث بجنوب بورسعيد

استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف المعدات والسيارات داخل جراجات الأحياء

تموين بورسعيد يضبط تاجرًا يبيع سمادًا مدعمًا بأعلى من سعره الرسمي

وصلت لمراحل متقدمة.. استمرار أعمال إنشاء «سوق خديجة» بـ بورسعيد

بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء

مياه القناة: انطلاق حملات غسيل الشبكات وضبط الوصلات المخالفة

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ بدء الحرب|شاحنات مساعدات تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم

تعرف على أنواع القطرات المستخدمة لعلاج جفاف العين

حسن شحاتة: البعض أخبروني بأن المحترفين يرفضون وجودي في 2006

قرار عاجل بتعديل موعد سحب وتقديم ملفات التعيين في النيابة الإدارية.. تفاصيل

الأهلي على موعد مع التاريخ| الإصابات تضرب "الأحمر" قبل نصف نهائي المونديال.. وهذه نقطة ضعف فلومينينسي

أدار نهائي دوري الأبطال.. من هو حكم مباراة الأهلي وفلومينيسي بمونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

تقتل وتصيب المئات.. فاكهة ملوثة بالسالمونيلا يجب التوقف عن تناولها

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

فيديو

يمكن بيضحكوا عليه.. غادة عبد الرازق: محمد رمضان مش نمبر وان

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ