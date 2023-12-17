تفقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد الاستعدادات والترتيبات النهائية داخل جراج عام الحى لتنفيذ اصطفاف والسيارات المعدات والتأكد من سلامتها والوقوف على جاهزيتها لمواجهه أى أزمات طارئة

واوضحت رئيس حى الضواحى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بعمل اصطفاف للمعدات داخل جراج عام حى الضواحى للتأكد من سلامة المعدات والوقوف على جاهزيتها للعمل ومواجهه أى أزمات طارئة جرى اليوم إستكمال الاستعدادات والترتيبات النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اصطفاف المعدات والسيارات التابعه الحى والمعدات التابعة لحى غرب برئاسة العميد نعمان علي بعد عملية الدمج بين كلا الجراجين وذلك من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات والوقوف على جاهزيتها استعداداً للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

استعداد لفصل الشتاء رئيس ضواحى بورسعيد تتابع اصطفاف المعدات بجراج الحى FB_IMG_1702813428975 FB_IMG_1702813414163 FB_IMG_1702813406241 FB_IMG_1702813410375 FB_IMG_1702813401475 FB_IMG_1702813398038 FB_IMG_1702813390453

واكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن إصطفاف اليوم استهدف التأكد من الإستعداد لموسم سقوط الأمطار و مجابهة الأزمات و الكوارث واضافت أنه يجرى بالتزامن مع ذلك إستكمال العمل فى تطوير ورفع كفاءة مبنى جراج عام الحى حيث يجرى إستكمال دهان المكاتب والمباني الإدارية والورش الفنية ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامه داخل وحول محيط المبنى كما تم الانتهاء من دهان البردورات وتخطيط حارات مرور السيارات ورفع كفاءة النظافه العامه

وقد أوضحت رئيس الحى أن أعمال تطوير الجراج تشمل دهان المبانى والمكاتب الإدارية ومظلات السيارات والمعدات وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسيه وممرات اصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية وترميم وإصلاح مبانى مغاسل ومشاحم السيارات إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامه ومعالجة شبكه الصرف الصحي الداخلية للجراج وازاله الغاب والحشائش الخضراء داخل وحول محيط مبنى جراج عام الحى بواسطه إدارة الحدائق بالحي وذلك في إطار إستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير المبنى وازاله كافة المعوقات التي تعيق رفع كفائته وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة المنظومة الفنية بالجراح والتى تشمل صيانه المعدات والسيارات العاملة بهدف رفع كفاءة العمل داخل الجراج بما يؤدى إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافه العامه وازاله الأشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات

وأشارت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن أعمال رفع كفاءة وتطوير الجراج تأتى بهدف العمل على جاهزيته الكاملة لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها