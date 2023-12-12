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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: لم نتلق أي شكاوى خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

محافظ بورسعيد : المحافظة
محافظ بورسعيد : المحافظة لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم الثاني

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات ؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى أو مخالفات خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد  شهدت  إقبال غير مسبوق على  المقار الانتخابية خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية  ،  منذ فتح عملية التصويت والاقتراع،  وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف والغير مسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، معربا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الانتخابية.

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أكد محافظ بورسعيد ان الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتاً للانتباه مع اتخاذ المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية  جميع  الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي اي بلاغات أو شكاوى المواطنين خلال سير العملية الانتخابية  ، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية .

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